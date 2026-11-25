Imaginen que cada mañana abren el periódico y leen el mismo titular: «Un pelirrojo asalta una pastelería». Al cabo de un mes, el país entero hablaría del «peligro naranja». Habría tertulias analizando el gen de la delincuencia capilar, asociaciones de pasteleros aterrados y un ministerio dotado con más de 500 millones de euros anuales para combatir la amenaza. Ante la alarma, el Gobierno aprobaría una ley con un carril penal segregado: si el ladrón es pelirrojo, medidas cautelares inmediatas, juzgados exclusivos y criminalizar las pecas. ¿Que un moreno atraca una ferretería? Carril ordinario.

Ese es, con sus matices, el paisaje de este 25-N. Y antes de que el tribunal de la inquisición morada desenfunde la antorcha, pongamos los datos sobre la mesa sin hacer trampas. Porque los datos no militan.

Veamos: en España hemos avanzado, y negarlo sería tan necio como repugnante. Cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género en 2004, rondábamos los 70 asesinatos anuales de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Hoy estamos en torno al medio centenar (49 el año pasado según el CGPJ, 47 en lo que va de 2026). Bajar de 70 a 50 es un logro enorme. Como también lo es que hoy se denuncien violaciones, acosos y maltratos que hace 20 años nos tragábamos en silencio, entre la vergüenza, la ignorancia y el «no será para tanto». Gran parte del repunte en las estadísticas de delitos sexuales y maltrato responde precisamente a eso: a que las mujeres hemos perdido el miedo a señalar al tarado.

Pero ahí se acaba el triunfalismo y empieza la realidad incómoda. Porque, mientras desde las tribunas oficiales se celebran las pancartas y se reparten carnés de virtud a cuatro días de unas elecciones, el sistema que debía protegernos lleva años estancado en un suelo insoportable de casi 50 muertas anuales. Siete de cada diez asesinadas en 2026 ni siquiera había denunciado. El aparato institucional, y lo que es más importante, la cultura feminista, no llega a ellas. Ni cala en la sociedad.

El escándalo de las pulseras antimaltrato es la radiografía perfecta de la incompetencia revestida de épica morada. A finales de 2023, en el tiempo de descuento de su mandato, el equipo de Irene Montero adjudicó un contrato presupuestado en 42 millones, con fondos europeos incluidos, a la UTE Vodafone-Securitas, que lo ganó un 42% más barato de lo previsto. Nadie exigió un plan serio para traspasar el historial de datos desde Telefónica. El resultado lo ha certificado el Tribunal de Cuentas: graves deficiencias, hasta 123 requerimientos judiciales sin respuesta y una decisión que priorizó el ahorro por delante de la seguridad de las víctimas. La propia Fiscalía advirtió en su memoria de la pérdida temporal de datos y de las consiguientes absoluciones. Traduzco: maltratadores absueltos y víctimas aterradas.

Después llegó Ana Redondo (ahora ya sabemos cómo se llama, pero no por su eficacia), que durante meses minimizó los avisos y despachó el fiasco con una multa de 25.285 euros por dejar a las víctimas trece horas sin sistema en noviembre de 2025. Este mes la UCO ha tenido que acudir a Igualdad bajo mandato de la Fiscalía Europea para recabar documentación por un presunto fraude.

Más de 500 millones al año y no son capaces de redactar bien un pliego técnico. Mucho ministerio, mucho eslogan y poca gestión. Cuando la seguridad real y el bienestar de las mujeres importan menos que ocupar el silloncito e instrumentalizar el relato, pasan estas cosas.

Pero el problema no es sólo la chapuza burocrática de este Gobierno. El error es de diagnóstico. La vida íntima es un cóctel: celos, alcohol, orgullo herido, dinero, hijos, cansancio, ansiedad, hormonas, rencores, con un sedimento machista en el fondo del vaso, imposible de disolver. Yo sostengo dos verdades a la vez: todos somos machistas (tú, yo, la Ministra y el profesor ecosocial de bolso de trapo), y no todo lo que estalla en el salón es ideología patriarcal. A veces es miseria humana. Otras, las dos cosas juntas.

En Francia, Alemania, Suecia o Reino Unido las leyes son simétricas: protegen a quien esté en riesgo, sin importar el sexo. Aquí, en cambio, hemos levantado una anomalía jurídica que estigmatiza por defecto. Y aunque la mayoría de los pelirrojos sean civilizados y magníficos pagadores de sus dulces favoritos, cada vez que uno cruza la puerta de una confitería, el pastelero se tensa. Lo miran distinto, con miedo, con recelo. ¿Será este uno de los malos o solo quiere un croissant?

Aquí viene el giro de guion que nadie te cuenta: los hombres no sólo agreden a mujeres, agreden sobre todo a otros hombres. Son, con diferencia, las principales víctimas de homicidio, de agresión y de suicidio (se quitan la vida casi tres veces más que nosotras). El sistema machista no sólo nos hiere a nosotras: a ellos los mutila emocionalmente, enseñándoles que morir es mejor que pedir ayuda (mejor un hombre muerto que un hombre blando). Pero esa parte no cotiza en las campañas institucionales: no hay pancartas que digan «liberemos también a los hombres de sus agresores, que son ellos mismos». Parece un chiste de Lewis Carroll.

La verdad que incomoda a todos los bandos es esta: no nos maltratan por ser mujeres; nos maltratan porque ellos son hombres. Lo que convierte al pelirrojo en atracador no es el pelo, sino lo que le enseñaron desde niño que significa tenerlo rojo. Desde pequeños se les ha entrenado en la brusquedad, en creer que llorar es una derrota, que pedir ayuda es de blandos y que la frustración se resuelve imponiendo, callando o estallando. Donde una mujer apela a la palabra, demasiados hombres recurren al golpe porque carecen de herramientas mejores. La violencia, en muchísimos casos, no es ideología ni testosterona: es pobreza comunicativa y analfabetismo emocional. Como tampoco son expertos en habitar el amor sin jerarquía.

Si de verdad queremos romper ese suelo enquistado de las cincuenta asesinadas al año, sobra propaganda y falta educación (y sentido común). Bastaría con que la ley dejara de proteger por sexo y lo hiciera por riesgo medible: patrones de control coercitivo, amenazas, posesión de armas, antecedentes. Que el sistema no se pregunte «¿quién eres?», sino «¿qué te están haciendo?». El mismo paraguas legal para todos, pero más grande para quien de verdad se está empapando. Necesitamos presupuestos auditados donde las pulseras funcionen de verdad y no acaben en manos de la UCO. Necesitamos programas serios de rehabilitación para agresores y educación emocional desde la infancia, para que los niños aprendan que resolver un conflicto sin violencia no los hace menos hombres.

El feminismo no necesita misticismos ni ministerios convertidos en agencias de colocación; necesita inteligencia. De lo contrario, los pelirrojos seguirán asaltando pastelerías mientras seguimos mirando el pelo y no la mano.