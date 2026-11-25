La rotura de las pulseras telemáticas por parte de los acusados y condenados por violencia de género es una de las grandes problemáticas a las que se enfrentan las víctimas. El propio Ministerio de Igualdad ha admitido que los maltratadores «hacen un uso malintencionado de los dispositivos móviles y brazaletes o tobilleras» de control, llegando a provocar su rotura. Una circunstancia que pone en duda su fiabilidad para proteger a las víctimas.

Hay casos llamativos, como las «cien incidencias» que, en apenas diez meses, registró el centro Cometa —vinculado a Igualdad y que se ocupa de gestionar los dispositivos telemáticos de control y el seguimiento de las órdenes de alejamiento— en el dispositivo de un acusado de maltrato, entre marzo de 2024 y enero de 2025.

«Llama la atención que más de la mitad de dichas incidencias consisten en roturas y manipulaciones del brazalete por parte del investigado», se recoge en el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO. El acusado presentó recurso de apelación contra el auto que le imponía prisión preventiva por las «múltiples incidencias» con la pulsera telemática. Su defensa alegó que «la práctica totalidad» de esas incidencias se habían producido «de forma involuntaria o fortuita».

El juez rechazó que la rotura o manipulación de la pulsera pudiera achacarse a defectos técnicos. Sin embargo, sí advirtió que la medida cautelar de alejamiento no estaba produciendo «ningún efecto disuasorio» ni permitía «proteger debidamente a la víctima», imponiendo así al acusado la prisión provisional: «Este Juzgado no puede hacer caso omiso a semejante cantidad de incidencias comunicadas por el centro Cometa y la única medida posible para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima no es otra que la prisión provisional», argumentó el magistrado.

«Preocupación» en el ministerio

Como publicó OKDIARIO, la calidad de los dispositivos fue motivo de preocupación para el propio Ministerio de Igualdad, tal y como se refleja en una de las actas de la reunión de seguimiento de dispositivos, del 5 de noviembre de 2024, donde la subdirectora de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género expresó «su preocupación» por que los dispositivos no fuesen «de la calidad suficiente para el servicio y usuario para el que están diseñados».

Investigación en la UE

La Fiscalía Europea mantiene abierta una investigación por posible fraude en la adquisición de las pulseras telemáticas con fondos europeos. En este marco, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó la semana pasada diversa documentación al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas.

En 2025 se generó un gran escándalo después de que la Fiscalía General del Estado advirtiese en su memoria anual de la gran cantidad de absoluciones por los «múltiples fallos» de estos dispositivos.

El origen del problema estaba en el cambio de adjudicataria, que provocó un fallo en la migración de los datos sobre incumplimiento de las medidas de alejamiento. El centro Cometa informó a los juzgados que no podía facilitarles información anterior al 20 de marzo de 2024, una «anomalía» que produjo «sus consecuencias tanto en la fase de instrucción como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» debido a «la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación».

El Tribunal de Cuentas, por su parte, detectó «graves deficiencias» en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático. Por ello, decidió fiscalizar los contratos celebrados sucesivamente por Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, vigente hasta mayo de 2026, por un importe total de 102,6 millones de euros.

«Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), así como retrasos en las reparaciones», indicó el máximo órgano fiscalizador.