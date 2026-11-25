Hay sueños que esperan su momento para hacerse realidad. Y el de Patrick Vallejo-Nágera, el tercer hijo de Samantha Vallejo-Nágera, tiene mucho que ver con los focos, los escenarios y los aplausos. Patrick, al que cariñosamente conocen como Roscón en su familia, está a punto de vivir una experiencia muy especial: su debut como actor en Roscón, el gran espectáculo de la Navidad, una obra que llegará el próximo 4 de diciembre a Espacio GTM, en el Parque de La Vaguada de Madrid, y permanecerá en cartel hasta el 10 de enero de 2027.

En COOL hemos querido colarnos en los ensayos de esta aventura teatral, en una lluviosa semana madrileña, justo antes de que Patrick se reúna con el resto del elenco para seguir preparando la función. Nos encontramos con un joven emocionado, cercano y muy sincero, que afronta esta nueva etapa con una ilusión contagiosa. Aunque durante años ha sido uno de los rostros más queridos de las redes sociales de su madre, ahora le toca ponerse delante del público por méritos propios y demostrar todo lo que lleva tiempo deseando hacer.

«Siempre he querido ser actor», nos confiesa con una sonrisa. Y no parece que los nervios vayan a jugarle una mala pasada: «No estoy nervioso», asegura con una tranquilidad que sorprende. Tiene muy claro que ha trabajado para estar ahí y que se ha preparado a conciencia. «Me aprendí muy bien el papel, porque soy bueno», nos dice, orgulloso de su trabajo.

En la función interpreta a Bruno, un joven que, durante la mágica Noche de Reyes, se embarca en una aventura extraordinaria acompañado de un grillo mágico. Una historia que combina fantasía, música, humor y diversión con un mensaje especialmente bonito sobre la inclusión, la diversidad y la importancia de perseguir aquello con lo que uno sueña.

Para preparar el personaje, Patrick no solo ha tenido que estudiar el texto, sino que también ha recibido clases de baile. Un reto que ha asumido con ganas y que parece haberle despertado todavía más el interés por el mundo de la interpretación. De hecho, cuando le preguntamos si le gustaría continuar haciendo teatro después de esta experiencia, no duda: «Me gustaría seguir haciendo teatro». No habla de grandes premios ni de llegar a convertirse en una estrella de Hollywood. Su objetivo es mucho más sencillo y, precisamente por eso, muy especial: disfrutar, entretener al público y compartir con los espectadores la ilusión que él mismo siente sobre el escenario. Y, puestos a pedir, llevarse al final de la función ese lingote de oro que forma parte de la historia.

Lara Dibildos, una compañera muy especial

La entrevista transcurre con la timidez natural de quien todavía se está acostumbrando a tener una cámara y un micrófono delante. Pero hay un momento que cambia por completo el ambiente: la aparición por sorpresa de Lara Dibildos, otra de las protagonistas del espectáculo. La actriz irrumpe en plena conversación y protagoniza con Patrick uno de esos momentos espontáneos que no necesitan guion.

La complicidad entre ambos es evidente. Cuando le preguntamos con quién le ha gustado más actuar, Patrick lo tiene clarísimo: «Con Lara». Y lo dice bajo la atenta mirada de la propia actriz, que no puede evitar bromear con él y sumarse a la conversación. Entre risas, miradas cómplices y alguna que otra broma, descubrimos una relación preciosa entre compañeros. También Fran Antón forma parte de este equipo con el que Patrick está viviendo sus primeros pasos sobre las tablas.

Una Navidad en familia y un sueño sobre el escenario

Más allá del teatro, Patrick también nos habla de cómo vive estas fechas tan especiales. La Navidad tiene para él un lugar muy particular y Pedraza es uno de esos destinos donde disfruta especialmente de las fiestas. Lo que más le gusta es estar con su familia, compartir tiempo con los suyos y disfrutar de las tradiciones. Cuando le preguntamos por sus platos favoritos de estas celebraciones, tampoco se lo piensa demasiado: las aceitunas y el pollo al curry están entre sus imprescindibles.

Roscón, el gran espectáculo de la Navidad, escrito por César Lucendo y Ana Cloch y dirigido por el propio Lucendo, promete convertirse en un plan para disfrutar en familia durante las fiestas. Pero, para Patrick, esta función ya es mucho más que una propuesta navideña: es la oportunidad de cumplir un deseo que lleva mucho tiempo acompañándole.

Y si algo queda claro después de nuestro encuentro es que Patrick tiene ganas de escenario, de seguir aprendiendo y, sobre todo, de disfrutar. Porque a veces el mejor premio no es una estatuilla ni un gran reconocimiento, sino escuchar los aplausos, saber que has hecho feliz a alguien y salir de escena con la satisfacción de haber cumplido un sueño.