Cada temporada hay tendencias que regresan y otras, sin embargo, consiguen reinventar un clásico hasta convertirlo en el objeto de deseo del momento. Las botas altas de inspiración gaucha pertenecen a esta última categoría. Con una silueta reconocible, pero una estética mucho más contemporánea, este calzado se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del otoño-invierno. Entre sus principales exponentes destaca el modelo Gaelle, de la firma ilicitana Ángel Alarcón , que ha encontrado en la Reina Letizia una de sus mejores embajadoras.

Durante el viaje de Estado de los Reyes a Finlandia, concretamente a su llegada a Rovaniemi, la Reina sorprendió al sustituir sus habituales zapatos de salón por unas botas altas de la firma española. Eligió el modelo Gaelle en color burdeos , una apuesta que destacó especialmente por su combinación de elegancia, actualidad y funcionalidad en un destino marcado por las bajas temperaturas. Además, se trataba de un diseño que ya formaba parte de su fondo de armario, demostrando que las tendencias también pueden convivir con las prendas que sobreviven al paso del tiempo.

«Fue toda una sorpresa ver cómo una figura de referencia se calzaba una bota de tendencia como nuestra Gaelle. Esto la posiciona en un lugar de vanguardia y demuestra que lo elegante no está reñido con la actualidad», explican desde Ángel Alarcón.

La estética gaucha conquista el armario femenino

¿Qué tiene la inspiración gaucha para haberse convertido en una de las grandes tendencias de calzado de la temporada? Su atractivo reside en una combinación de carácter, comodidad y versatilidad. La estética tradicional se actualiza mediante diseños más depurados, capaces de integrarse en estilismos muy diferentes sin perder personalidad.

En el caso de Gaelle, su principal seña de identidad es una caña completamente recta que aporta una imagen contemporánea y arquitectónica . «Es un tipo de bota funcional y versátil, donde cada persona puede interpretarla libremente según su estética o el momento que quiera vivir. Su particularidad es ser totalmente recta, lo que la hace más contemporánea y arquitectónica», señalan desde la firma.

Esta silueta permite combinar las botas con vestidos, faldas, vaqueros o pantalones de vestir. No existe una única fórmula para llevarlas: su diseño permite que cada mujer encuentre su propia manera de incorporarlas al armario. «Cada personalidad puede encontrar su estilo, lo que te hace ser particular y no un clon del resto», apuntan.

Burdeos, serraje y efecto cocodrilo: tres formas de llevarlas

Aunque el negro y el marrón continúan siendo los colores imprescindibles, el burdeos de las botas elegidas por Doña Letizia se presenta como una alternativa especialmente interesante para actualizar cualquier estilismo . Se trata de un tono sofisticado que aporta profundidad y combina con una amplia variedad de colores.

«Sin duda, un color burdeos va a ser lo que necesitas para que tu look sea actual. Es un color totalmente combinable con cualquier gama de colores», recomiendan desde Ángel Alarcón.

La colección Gaelle también apuesta por diferentes acabados que modifican por completo la personalidad del diseño. La piel lisa representa la opción más minimalista y arquitectónica , pensada para quienes prefieren una elegancia sin adornos. El serraje, con su textura suave y aterciopelada, aporta calidez y un aire más dinámico y cotidiano. Por su parte, el efecto cocodrilo introduce una dimensión más atrevida y sofisticada .

«En el material elegido es donde se ve la personalidad de cada mujer», explican desde la marca. Aunque reconocen el atractivo de las diferentes texturas, tienen clara su favorita: «La piel lisa es y será un fondo de armario para largo». El acabado croco, especialmente en su versión de textura grande, también tiene un papel destacado esta temporada. Para incorporarlo sin recargar el conjunto, la recomendación es dejar que las botas concentren toda la atención y combinarlas con prendas de líneas sencillas .

Cómo combinar las botas altas esta temporada

Una de las ventajas de las botas gauchas es que funcionan tanto con prendas largas como con propuestas más cortas. Las minifaldas, los shorts y los vestidos se convierten en buenos aliados para lucirlas , especialmente cuando se combinan con un abrigo largo que equilibre las proporciones. Desde Ángel Alarcón proponen jugar con medias claras o prescindir de ellas para dar protagonismo a las piernas. «La elegancia te la va a dar la bota en sí misma. Va a hacer que el centro de tu look sea ella», explican. También funcionan con pantalones, especialmente vaqueros y modelos de vestir, una alternativa que permite trasladar esta tendencia a los estilismos cotidianos.

El secreto está en el tacón: comodidad y diseño

Más allá de su estética, una buena bota alta debe ofrecer comodidad para poder acompañar durante horas. Gaelle incorpora un tacón kitten heel de aproximadamente cinco o seis centímetros , una altura que permite estilizar la silueta sin renunciar a la practicidad. «Hemos jugado con la tendencia del kitten heel, combinando la elegancia de un tacón con la comodidad de una altura pensada para el uso diario», explican desde la firma.