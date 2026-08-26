Samantha de Masterchef, sobre su hijo Roscón: «Cuando nació; yo tuve un proceso de rechazo»

La chef española, Samantha Vallejo-Nágera, ha hablado con total sinceridad del nacimiento de su hijo Patrick, conocido cariñosamente con el apodo de Roscón, como uno de los momentos más difíciles de su vida. La cocinera reconoce que tardó varios días en asimilar que el pequeño había nacido con síndrome de Down y que durante ese periodo llegó a experimentar un sentimiento de rechazo. La ex juez de Masterchef se sinceró con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con…, donde repasó algunos de los episodios más personales que han marcado su vida y recordó cómo vivió el nacimiento de su tercer hijo y la reacción de su entorno cuando conocieron la noticia.

El proceso de asimilación

El nacimiento de Roscón tuvo diversas reacciones que complicaron el momento. «Cuando nació Roscón, la gente venía casi a darnos el pésame, no la enhorabuena», explica la cocinera. Además, cuenta que necesitó aproximadamente quince días para asimilar que su hijo tenía síndrome de Down. «Tuve un proceso de rechazo, que es muy normal», señalaba durante la distendida conversación. Al mismo tiempo, el hijo de la chef tuvo que permanecer ingresado después de nacer porque tenía la bilirrubina alta. Esto lo recuerda ahora como un momento que le ayudó a procesarlo.

El cambio

Con el paso del tiempo, la percepción de Samantha Vallejo-Nágera cambió por completo. Como cualquier madre, su hijo, Roscón, es una de las personas más importantes de su vida y aparece con frecuencia junto a ella en las redes sociales. A su vez, con su altavoz visibilizan la realidad de las personas con síndrome de Down y la necesidad de colaborar con iniciativas relacionadas con la inclusión y la sensibilización social. Por lo tanto, su experiencia personal le permite hablar públicamente de los sentimientos que florecieron después del nacimiento de su hijo y de un proceso de aceptación que no fue inmediato, detalla.

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Su hijo: pieza clave de su vida

Roscón está muy presente en la vida pública de su madre. La relación entre ambos se ha convertido en uno de los aspectos más personales que la chef comparte con sus seguidores. Además, ha explicado en diferentes ocasiones cómo la llegada de su hijo transformó su forma de ver la vida. Un cambio que pasó de un miedo primerizo a convertirse en una de las experiencias que más ha marcado su trayectoria personal. Esta confesión llega en un momento de cambios para la chef, que a principios de este año puso fin a su etapa como jurado de MasterChef después de trece años y que le ha permitido disponer de más tiempo para sus cuatro hijos y afrontar nuevos proyectos profesionales.