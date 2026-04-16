La Fundación A.M.A., reconocida por Down Huesca por su compromiso con la inclusión y la diversidad

La Fundación A.M.A. ha sido galardonada por la Asociación Down Huesca con su Distinción anual 2026, un galardón que pone en valor la colaboración y el apoyo continuado de la entidad a iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

El premio fue entregado en el Teatro Olimpia de Huesca, durante el III Cosmos Festival, en una cita cultural que combinó danza, poesía y música para celebrar la diversidad y poner en valor la cultura como espacio de encuentro e inclusión.

El premio fue entregado por José Borrell Doz, usuario de la asociación, en un acto que conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down y el aniversario de la entidad oscense, que cumple 35 años acompañando a personas con síndrome de Down y a sus familias.

Por parte de la Fundación A.M.A., recogió la distinción Javier Landa, delegado de A.M.A. en Huesca, en nombre del Dr. Diego Murillo, presidente de la Fundación y presidente de honor.

Este reconocimiento por parte de una entidad como Down Huesca, cuya labor se centra en promover la autonomía y construir entornos más accesibles para todos, supone un respaldo a la labor social que la Fundación A.M.A. desarrolla de forma continuada, a través de aportaciones anuales que contribuyen a la divulgación, la sensibilización y el apoyo a proyectos orientados a la inclusión social.

La Distinción Down Huesca se concede a entidades y personas que contribuyen de forma significativa a la inclusión social y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, reconociendo especialmente aquellas iniciativas que fomentan su autonomía y participación activa en la sociedad.