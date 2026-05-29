Mayo se despide con uno de los fines de semana más calurosos de la historia: temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados

Uno de los fines de semana más calurosos de la historia está a punto de despedirse con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados. Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. En unos días en los que quizás tocará prepararse para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical en el que las temperaturas van a dispararse por completo.

Estamos viendo estos días que las cifras a las que llegamos no son nada habituales. Se están batiendo todos los récords de un calor intenso que puede llegar en cualquier momento a tocar fondo. Tal y como vemos la cifra de los 40 grados que hace unos años era algo excepcional, se está volviendo cada vez más y más habitual, algo que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tuviéramos por delante. Estas cifras pueden cambiarlo todo por completo y acabarán siendo las que nos enfrentarán a un ciclo contra el que quizás no estamos del todo preparados. Este fin de semana puede convertirse gran parte de España en un horno.

Temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados

Estamos acostumbrados a tener por delante una serie de cifras que son altas, el tiempo se convierte en un problema, cuando llegamos a unas temperaturas que, sin duda alguna, nos hacen ver el mes de mayo con otros ojos. Teniendo en cuenta que el verano no ha llegado y nos quedan semanas de calor intenso, lo que está pasando ahora puede cambiarlo todo.

Es hora de empezar a pensar en una serie de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos enfrentarán a una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca. Estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

El tiempo cambia y se convierte en un problema cuando se superan todos los niveles de lo esperado. En este mes de mayo tenemos que empezar a prepararnos para una novedad que, sin duda alguna, acabará siendo clave. Estamos ante un giro radical que puede ser clave que tengamos en mente. Los 40 grados serán los que nos van a afectar cuando nadie hubiera esperado que llegarán tan pronto y de una forma tan generalizada.

Uno de los fines de semana más calurosos de la historia despide mayo

El mes de mayo se despedirá como uno de lo más calurosos de los últimos tiempos, lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno.

En estos días en los que los expertos de Meteored no dudan en lanzar una importante advertencia: «En lo que llevamos de semana apenas se han producido precipitaciones, aunque cuando han aparecido lo han hecho en forma de tormenta, dejando a su paso granizo y fuertes rachas de viento en varias provincias del noroeste peninsular, Sin duda lo más relevante están las altas temperatura en la inmensa mayoría de las regiones. En Oviedo, Santander y Ourense se han batido las máximas absolutas para el mes de mayo, según la AEMET, con registros mínimos muy destacables también, destacando las nuevas efemérides de Cáceres, Bilbao-aeropuerto y San Sebastián (Igeldo), donde en los últimos días han marcado sus mínimas más altas desde que hay mediciones en mayo. La AEMET ha confirmado que en Cantabria este episodio puede clasificarse como de ola de calor».

Siguiendo con la misma explicación: «Tras las lluvias de hace varias semanas y el calor sofocante de estas últimas jornadas, los niveles de polen han subido considerablemente y están causando problemas a muchas personas que tienen alergias a algunos de ellos. La concentración de polen de olivo es bastante elevada en el sur y el centro de la Península, más moderada en el noreste. Los niveles de las gramíneas son también altos en el sur y el centro, menos significativos tanto en el noroeste como en el noreste».

España se volverá a convertir en un horno: «Habrá calima en el archipiélago canario y en algunas zonas del sur peninsular. Las temperaturas seguirán siendo claramente superiores a las normales de la época, superándose los 35 ºC en bastantes comarcas, llegando a alcanzarse en algunas valores próximos a los 40ºC tras una noche tropical en gran parte de la Península. Soplará levante fuerte en el Estrecho, con vientos flojos en el resto. Mañana viernes persistirá la estabilidad en casi toda España. Tan solo habrá cielos parcialmente nubosos en la comunidad gallega, Ceuta, Melilla y el norte de las Islas Canarias. Por la tarde, como el día anterior, se formarán nubes de desarrollo vertical en zonas montañosas que podrían dar lugar a algún chubasco tormentoso en Cataluña y en la Ibérica. Las temperaturas bajarán en las regiones más septentrionales de la Península, pero subirán en el sureste y en Baleares. Las máximas volverán a sobrepasar los 35 ºC en numerosos observatorios, y también seguirán siendo muy calurosas las mínimas en bastantes zonas. Se prevén ráfagas intensas de levante el Estrecho. Predominio de vientos del sur y del esta en la mitad meridional, mientras que en Canarias soplarán los alisios».