Castilla y León: cielo poco nuboso con chubascos y tormentas, según AEMET

Hoy, el tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León presenta un panorama de cielo poco nuboso que dará paso a nubosidad de evolución por la tarde, con probabilidad de chubascos dispersos y tormentas en el norte, además de algunos aislados en otras áreas. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará de forma variable, siendo más intenso y racheado en zonas donde se registren tormentas.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 29 de mayo

Cielo despejado y calidez persistente en León

El cielo se despereza lentamente en León, dejando vislumbrar un día soleado con pocas nubes que asoman tímidamente. La temperatura por la mañana rondará los 17 grados, una invitación a disfrutar de la luz del sol que comenzará a brillar a las 06:49. A medida que avanza la jornada, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 31 grados, mientras las suaves brisas, de apenas 10 km/h, acarician la piel, creando un ambiente ideal para pasear y disfrutar del aire libre.

Después del mediodía, la tranquilidad del cielo se mantendrá, sin riesgo de lluvias, lo que permite que el calor del sol se sienta sin interrupciones. A medida que cae la tarde, la humedad relativa, algo elevada, puede hacer que el ambiente se sienta algo más cargado, especialmente al empezar la noche. Sin embargo, la luz del sol permanecerá presente hasta las 21:50, brindando horas de esplendor y deleite para los leoneses.

Zamora: nubes grises y posibilidad de lluvia

Las manos de los zamoranos sienten esta mañana una brisa fría que presagia cambios inminentes. El cielo despierta cubierto, con tonalidades grises que reflejan la inestabilidad en el ambiente. A medida que avanza el día, los vientos toman protagonismo, soplando con fuerza a más de 30 km/h y trayendo consigo la posibilidad de lluvia.

La jornada comienza con temperaturas frescas, que alcanzarán los 17°C por la mañana, pero en la tarde, la sensación térmica podrá escalar hasta los 35°C, con un leve respiro por la noche. Sin embargo, la humedad puede resultar agobiante, especialmente al bajar a valores mínimos de 15%. No olvides llevar contigo un paraguas, ya que el pronóstico sugiere lluvias que podrían hacer acto de presencia en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 16°C, a medida que el sol se asoma a las 6:54. Durante la mañana, el ambiente se sentirá fresco, con temperaturas que alcanzarán los 18°C y una humedad relativamente baja que evitará que el ambiente se sienta pesado. A pesar de esto, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas horas agradables.

Por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 34°C, con una sensación térmica similar. Aunque el cielo se mantendrá mayormente soleado, habrá intervalos de nubes. Además, el viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría hacer que algunas zonas se sientan un poco más frescas. Con un total de más de 14 horas de luz, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielo ligeramente nublado y agradable

La jornada transcurre con un tiempo estable, predominando un cielo ligeramente nublado tanto en la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 16 y 34 grados, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos. Las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que sugiere un día despejado y agradable.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un tranquilo paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. Aprovechar estas horas de calma se presenta como una excelente oportunidad para relajarse y disfrutar del entorno, sin preocuparse por sorpresas meteorológicas.

Cielos despejados y ambiente caluroso en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondarán los 16 grados y la sensación térmica se mantendrá agradable, sin rastro de lluvia en el horizonte.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando una máxima de 32 grados por la tarde. Es un buen momento para disfrutar del sol; no olvides llevar agua y, si te animas a salir, una gorra será tu mejor aliada.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y unas temperaturas frescas, con mínimas alrededor de 16 °C. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 34 °C en su punto máximo por la tarde, acompañado de un ligero viento del este a 10 km/h que proporcionará cierta sensación de frescura.

Sin embargo, a medida que el sol vaya cayendo, el cielo se cubrirá un poco y la humedad aumentará, con un 75 % a última hora del día. Por ello, se recomienda disfrutar del calor de la tarde y estar preparado para un cambio de ambiente en la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender, volviendo a 20 °C.

Cielos nublados con aviso de lluvia en Ávila

Esta mañana, Ávila despierta con cielos parcialmente nublados, un ambiente fresco que ronda los 16 grados y una ligera brisa que acompaña a los primeros rayos de sol. La humedad se siente en el aire, aunque con el día empezando, la sensación es agradable.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se torna más cálido, alcanzando una máxima de 32 grados por la tarde. Sin embargo, hay que estar atento, ya que la probabilidad de lluvia aumenta para la noche. Un consejo práctico: no olvides llevar una chaqueta ligera y disfruta de una caminata al aire libre antes de que caiga la tarde.

Segovia: cielo despejado y calor moderado

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la fresca mañana, con mínimas que rondarán los 18°C. A medida que avance la jornada, el mercurio alcanzará los 32°C, mientras el viento soplará del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, aportando algo de alivio a la calidez.

Por la tarde, aunque hay solo un 10% de probabilidad de algunas lluvias, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. La noche se presentará con temperaturas más suaves, descendiendo a los 21°C, lo que sugiere un cierre agradable para el día.

Cambio de sol a nubes precipitaciones a la vista en Soria

La jornada en Soria comienza con un ambiente fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 12°C y una sensación térmica que puede descender hasta los 10°C. El sol asomará a las 06:48, brindando aproximadamente 14 horas de luz. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un agradable inicio de día.

Sin embargo, la tarde trae consigo un cambio en el tiempo. Las nubes comenzarán a cubrir el cielo, con una probabilidad notable de lluvia para la tarde-noche, momento en el cual las temperaturas alcanzarán los 31°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más intensa. Mantengan los paraguas a mano, ya que la tarde puede ser algo variable y concluyamos el día a las 21:35 bajo la posibilidad de chubascos.