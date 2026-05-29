¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana? Una vaguada podría arruinarte tus planes

Podría arruinarte tus planes, este fin de semana una vaguada se convertirá en el peor de tus enemigos. Este tiempo que tenemos por delante puede hacernos pensar que estaremos en un verano en el que todo puede ser posible. Lo que nos estará esperando es un importante cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. Son tiempos de aprovechar al máximo, el tiempo que nos estará esperando nos hará quizás cambiar de planes ante una serie de elementos que será esenciales que tengamos en mente.

Es hora de saber qué es lo que pasará en un fin de semana en el que la situación puede dar un importante giro radical. Vamos a pasar de los tiempos en los que quizás esperaríamos ver este sol intenso que nos invitará a hacer actividades al aire libre con precaución, a un giro radical que puede cambiarlo todo. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna puede arruinarnos un fin de semana que acabará pasado por agua y puede ser un problema para aquellos que esperaban encontrarse con un verano antes de tiempo.

El tiempo este fin de semana no será como esperabas

Empezar a pensar en esos días cerca de la playa o en las piscinas más cercanas, todo puede ser posible, cuando lo que esperamos es un giro radical que podría acabar siendo especialmente complicado de tener en mente. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando con una situación ue se complicará por momentos.

Después de una semana en la que se están batiendo todos los récords, mucho cuidado porque lo que está a punto de pasar podría acabar de cambiarlo todo. Estaremos ante un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a ver desde otro punto de vista.

El cambio de tendencia que tenemos por delante puede acabar siendo una realidad, en unas jornadas en las que quizás tocará empezar a ver una novedad que podría ser clave. Del sol y el calor de jornadas pasadas, pasaremos a una novedad, una nueva tanda de tormentas.

Lo que parecía imposible llega y, además, deberemos tener en cuenta que nos enfrentamos a un enemigo común para todos. El tiempo acabará siendo un problema si tenemos que hacer planes, la situación puede complicarse por momentos y la AEMET no duda en lanzar una importante alerta.

Una vaguada podría arruinarte los planes

Podría arruinarte los planes una vaguada que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, tenemos por delante una serie de cambios que pueden afectarnos en gran medida. El sol de estos días dará paso a una situación del todo inesperada, si tenemos en cuenta con lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «No obstante, vamos a tener algunos cambios a partir de mañana debido al paso de pequeñas ondas en altura y a la presencia de una débil vaguada que se situará sobre la Península el fin de semana. Ya el jueves se producirán algunos chubascos tormentosos en el noroeste, pero desde el viernes la inestabilidad podría ir a más en varias regiones, según las últimas actualizaciones del modelo europeo».

Siguiendo con la misma explicación: «Hay que tener en cuenta que cualquier situación de aire frío en altura, por modesta que sea, puede disparar el desarrollo de tormentas durante el fin de semana. Se está acumulando mucho calor, que puede servir de combustible para los núcleos tormentosos que se puedan formar, a lo que hay que sumar que nuestra geografía está rodeada por mares cuyas aguas están mucho más calientes de lo que deberían».

Se espera un cambio importante que deberemos tener en consideración: «De acuerdo con las salidas más actuales de los modelos, durante la tarde del sábado se pueden producir aguaceros tormentosos localmente intensos en el norte de Cataluña, Pirineo oscense y en la confluencia de Teruel, Cuenca y Guadalajara, sin descartar en otras zonas de montaña del tercio septentrional y de la vertiente mediterránea. El domingo las tormentas volverán a descargar con fuerza a partir del mediodía en el norte de Cataluña, comarcas septentrionales de Aragón, sierras del norte de la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León y Guadalajara. Es probable que de forma más dispersa se registren chaparrones en Teruel, interior de Castellón, otras comarcas de Castilla-La Mancha, Sierra Nevada y en la Ibérica riojana. Puede llover débilmente en la Cordillera Cantábrica».

Estos expertos de Meteored no tienen dudas de lo que puede pasar con unas tormentas que pueden hacer que estos planes al aire libre se vean profundamente afectados por un cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en mente. Estamos despidiendo un mes de mayo una primavera en la que todo es posible.