Así va a ser el verano según las cabañuelas de Jorge Rey: este será el día en el que comience de forma oficial

Este será el día en el que comience de forma oficial el verano y ya tenemos de él una previsión oficial del tiempo de las cabañuelas de Jorge Rey que pone los pelos de punta. Estamos a punto de despedir un mes de mayo en el que parece que las temperaturas no quieren darnos un respiro, sino todo lo contrario. Lo que nos estará esperando es un importante cambio que podría acabar siendo esencial en estos días.

Es hora de estar preparados para afrontar un giro radical que podría acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Sobre todo, con algunas novedades que podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que nos rodean y que pueden acabar suponiendo un destacado cambio de tendencia en unos días en los que la situación cambiará por momentos. Jorge Rey no duda en darnos un avance de un verano que tenemos a la vuelta de la esquina y pone los pelos de punta.

Este será el día en el que comience de forma oficial

La realidad es que, aunque parezca que estamos en pleno mes de julio, estamos terminando un mes de mayo que nos ha traído unas temperaturas por encima de lo que sería habitual. Nos ha alejado de lo que esperaríamos y nos ha dejado con unas cifras que realmente pueden poner los pelos de punta.

Son tiempos de cambios y de apostar claramente por una novedad plena que puede llegar en cualquier momento. En estas jornadas en las que quizás tocará estar preparados para visualizar una situación que puede acabar siendo esencial que tengamos en mente.

Lo que puede pasar es un verano que llega de forma oficial, pero ya parece que nos estará dando señales de cambios. Sobre todo, si tenemos en mente que lo que puede pasar es un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Este tiempo que tenemos por delante puede ser un problema para aquellos que esperaban librarse esta temporada de un verano en el que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estas jornadas en las que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el verano se convierte en una realidad oficial.

Las Cabañuelas de Jorge Rey nos indican el verano que nos espera

Parece que este vídeo viral de Jorge Rey pone los pelos de punta, después de unas jornadas en las que el aumento de las temperaturas se ha convertido en un problema, lo que tenemos por delante es una situación realmente excepcional que puede cambiarlo todo.

Este experto no duda en usar las cabañuelas para conocer lo que puede pasar en una España que ya será un horno en breve. Lo que pasará nos lo explican también unos expertos de la AEMET que no dudan en lanzar una importante alerta de cara a este fin de semana.

Esta previsión del tiempo nos advierte de que: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y Cantábrico occidental donde al principio predominarán los nubosos dejando bancos de niebla matinales dispersos, y en litorales del sur Peninsular, Ceuta y Melilla con algunos intervalos nubosos y posibles brumas costeras. Asimismo, cielos nubosos en el norte de las islas Canarias. Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en montañas y zonas aledañas del centro y de la mitad norte peninsular, con algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña que podría ser localmente fuerte e ir con granizo en la Cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, nordeste de Cataluña, Galicia y de forma localmente notable en el Cantábrico; con aumentos en Baleares y sur y este peninsular. Pocos cambios en el resto. Predominarán los ascensos en las mínimas en la Península y Baleares, exceptuando Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental con pocos cambios o descensos. Pocos cambios también en Canarias. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superando los 34-36 grados en el tercio nordeste peninsular, mitad sur de la vertiente atlántica, zonas de la fachada oriental e interior de Mallorca; incluso rebasando localmente los 38 en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en puntos de la meseta Sur, depresiones del nordeste peninsular, litorales de la fachada oriental y en Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas elevadas para la época, con máximas que superarán los 34-36 grados en el tercio nordeste peninsular, mitad sur de la vertiente atlántica, zonas de la fachada oriental e interior de Mallorca; incluso rebasando localmente los 38 en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir. Soplará moderado el levante en el Estrecho, el viento de norte en los litorales gallegos y el de oeste en los cantábricos. Viento flojo en general en el resto, predominando la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el tercio oriental peninsular y la oeste en el resto, con régimen de brisas en costas. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes».