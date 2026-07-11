El tiempo se vuelve loco y tras el calor extremo ahora llega una DANA que va a afectar a media España

Después del calor extremo ahora llega una DANA que va a afectar a media España, será mejor que nos preparemos para un tiempo que se vuelve loco. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una advertencia que puede cambiarlo todo. Tenemos que prepararnos para ver llegar un cambio que realmente puede ser clave en estos días en los que la realidad puede ser difícil de entender. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, con la mirada puesta en estas lluvias que parece que no terminan de llegar.

Del calor extremo de estos días podemos pasar a un fenómeno poco común que quizás hasta el momento no sabíamos que realmente podríamos tener por delante. Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. El tiempo parece que está totalmente loco cuando vemos que, de las altas temperaturas, pasamos a otro fenómeno de lo más peligroso. Todas las alertas pueden estar activadas.

El calor extremo hace que el tiempo se vuelva loco

Las temperaturas de estos días no son nada normales, sino todo lo contrario, nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta, el tiempo tiene una serie de interacciones que deberemos conocer.

Estas cifras que pueden acabar generando algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de tener por delante algunos cambios que pueden llegar en horas.

Es momento de conocer lo que puede convertirse en un detalle que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Estas cifras que hemos dejado atrás pueden ser el caldo de cultivo de un fenómeno de lo más peligroso que deberemos tener en consideración.

Lo que nos estará esperando es algo fuera de lo común que puede convertirse en un problema que irá en aumento. Un fenómeno llamado DANA que conocemos bien en esta parte del país puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Los expertos de la AEMET se adelantan a este fenómeno que puede cambiarlo todo por completo.

Tras el calor extremo ahora llega una DANA que va a afectar a media España

Una DANA que va a afectar media España de tal manera que tocará prepararse para lo peor. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles en los que cada pequeño gesto cuenta. Nos enfrentamos a unas lluvias que pueden resultar especialmente peligrosas con forma de una Dana que afectará a media España.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Durante este fin de semana, tendríamos la DANA localizada al noroeste de la península, frente a Galicia. Entre el lunes y miércoles de la próxima semana, la DANA quedaría más o menos en la misma localización, terminando por desplazarse al norte y alejarse de España de cara al jueves. Esto es lo que ocurriría según la última actualización, pero hay que tener en cuenta que la incertidumbre en cuanto a las DANAs y su evolución es muy alta».

Siguiendo con la misma explicación: «Con esta situación, el lunes sería una jornada de lluvias débiles en Galicia y Asturias, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas. También ser formarían algunos chaparrones en el País Vasco y Navarra, La Rioja y Aragón. El martes las precipitaciones afectarían de nuevo a Galicia, Asturias y León, sin descartarlas en otros puntos del Cantábrico de forma más débil y Pirineos.De cara al miércoles las precipitaciones, acompañadas de tormentas, se formarían por la tarde en Galicia, Asturias, Cantabria y de forma más aislada en el norte de Castilla y León y Pirineos. También se formarían chubascos en las sierras del sureste peninsular. Las zonas de precipitaciones y su intensidad dependerán de la evolución de la DANA. El jueves según la última actualización, las tormentas podrían ser fuertes en Galicia y el Cantábrico, además de muchas zonas del interior oriental peninsular».

Las alertas pueden empezar a activarse: «De la misma forma que con la lluvia, la posición de la DANA influirá en las temperaturas. Así como se espera que sea una semana de calor más llevadero en el oeste de la península, la circulación de la DANA podría favorecer que los termómetros se disparen en el este. Así, la DANA impulsaría un flujo de sur y sobre el este peninsular quedaría una masa de aire muy cálida. El calor sería intenso en puntos del este de Andalucía y de Castilla-La Mancha, Murcia, C. Valenciana, Aragón, Cataluña y Baleares».