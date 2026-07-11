Nivel máximo de alerta activado por granizo, vientos huracanados y lluvia: la AEMET prevé 15 l/m2 en una hora y pide precaución en estas zonas

La AEMET prevé 15 l/m2 en una hora y pide precaución en estas zonas del país, el nivel máximo de alerta estará activado por granizo, vientos huracanados y lluvia. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando.

Un giro radical que, sin duda alguna puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada gesto cuenta. Estaremos a merced de esta situación que hasta el momento nadie hubiera tenido en consideración. Esta parte del país deberá enfrentarse a algunos detalles que puede acabar generando más de una sorpresa. Con unas lluvias que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que tocará conocer lo que nos estará esperando en breve en Galicia, una de las zonas más afectadas por este temporal.

Vientos huracanados, lluvia y nivel máximo de alerta por granizo

La alerta por granizo estará activada, será mejor que nos preparemos para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Llegan vientos huracanados, con lluvia que hará cambiar radicalmente el tiempo en esta zona del país que se prepara para lo peor.

Es momento de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo la que nos sumergirá en lo peor de un tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver con otros ojos. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar convirtiéndose en el mejor de una novedad que hasta el momento no sabíamos. Un cambio de tendencia que, hasta la fecha, puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que parece que llegará por el norte y puede convertirse en la antesala de algo más. De un nuevo cambio de ciclo que acabará marcando la diferencia, un giro radical que nos alejará de lo que tendríamos en mente. El peor de los veranos posibles, puede ser una realidad en esta comunidad.

La AEMET prevé 15 l/m2 en una hora y pide precaución en estas zonas

Pide precaución la AEMET que prevé 15 l/m2 en estas zonas del país, el tiempo puede convertirse en una auténtica pesadilla en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. La lluvia se convertirá en un problema que puede amplificarse en unos días en los que este fenómeno puede ser motivo de alerta en una comunidad como Galicia.

Tal y como se presenta esta previsión del tiempo de la AEMET: «Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el sur aumentando durante las horas centrales la nubosidad de evolución con chubascos y tormentas localmente muy fuertes y con granizo grande en A Coruña y fuertes en el resto del territorio salvo en las Montañas de Lugo y Ourense y en el sur de Pontevedra. Probables brumas y nieblas, en el interior norte que no se descartan en las Rías Baixas. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior sur y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado, localmente notable en A Coruña e interior de Pontevedra, que alcanzarán los 36-38 grados en en zonas llanas del cuadrante sureste, rozando los 39 en el Miño de Ourense. Viento flojo variable, que arrecia a moderado del este y nordeste en la costa norte por la mañana y desde la tarde a sur moderado en todo el litoral. Rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente muy fuertes y con granizo grande en A Coruña y fuertes en el resto del territorio salvo en las Montañas de Lugo y Ourense y en el sur de Pontevedra. Temperaturas máximas muy altas en zonas llanas del cuadrante sureste».

Para el resto de España la situación no podría ser peor: «Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con nubosidad baja matinal en regiones de Andalucía occidental, Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental peninsular que por lo general tenderá a despejar, y con intervalos de nubes altas penetrando desde el sur peninsular a lo largo del día. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, acompañadas de granizo en Galicia, siendo también probables a últimas horas en el área cantábrica occidental. También podrá darse algún chubasco aislado en el Pirineo. En Canarias la llegada de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación ocasional en el resto.Bancos de niebla matinales en regiones de Galicia, Cantábrico y fachada oriental peninsular, con calima en el sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, litorales mediterráneos, Extremadura y Andalucía occidental, predominando los aumentos en el resto que podrán ser notables en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, incluso llegando a 38 en regiones de la meseta Sur, Andalucía oriental, Ebro y aledaños, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca. Mínimas con pocos cambios, predominando los descensos en el cuadrante nordeste y los aumentos en el noroeste. No bajarán de 20 grados en los litorales mediterráneos y regiones de los tercios nordeste y sureste y de la meseta Sur».