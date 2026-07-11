La AEMET avisa: la ola de calor se ha ido pero hay 13 comunidades en alerta por calor extremo y en algunas se van a alcanzar los 40ºC

La ola de calor se ha ido, pero hay 13 comunidades con la alerta de la AEMET activada y algunas van a alcanzar los 40ºC. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en estas fechas tan importantes del año.

Media España está de fiesta, esperando un cambio que puede acabar siendo el que nos sumergirá en lo peor de una temporada en la que las altas temperaturas pueden convertirse en un problema. Sobre todo, si tenemos en cuenta que nos espera un nuevo cambio de ciclo que podría convertirse en la antesala de algo más. Tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Un cambio que podría convertirse en un gesto destacado en estas próximas jornadas que traen una previsión del tiempo terrible.

El aviso de la AEMET ante el fin de la ola de calor

Será mejor que no nos confiemos ante un cambio de tendencia que puede hacer que todo se vea afectado por una situación que puede ser clave que tengamos por delante. Este fin de semana nos vamos a despedir de una novedad que podría golpearnos de lleno.

Esta ola de calor que parecía que fuera la más larga del verano, ha terminado, de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar una novedad que puede convertirse en un cambio importante. Será el momento de empezar a pensar en este tipo de detalles que podrían ser los que nos harán pensar en este tipo de elementos que tenemos por delante.

Nos queda mucho verano y eso quiere decir que tocará empezar a pensar en esta situación que se va complicando por momentos y que podría convertirse en un problema mayor. Lo que nos estará esperando es un continuado aumento de las temperaturas que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará conocer este cambio que puede llegar en breve. La AEMET lanza este aviso ante el fin de la ola de calor, pero no del calor extremo.

Hay 13 comunidades en alerta ante un calor extremo que llegará a los 40ºC

No hay que bajar la guardia, aunque la ola de calor como tal, haya pasado a la historia, lo que nos espera estos días son unas altas temperaturas que acabarán marcando estos próximos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estas jornadas que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

La AEMET no duda en lanzar una seria advertencia: «Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con nubosidad baja matinal en regiones de Andalucía occidental, Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental peninsular que por lo general tenderá a despejar, y con intervalos de nubes altas penetrando desde el sur peninsular a lo largo del día. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, acompañadas de granizo en Galicia, siendo también probables a últimas horas en el área cantábrica occidental. También podrá darse algún chubasco aislado en el Pirineo. En Canarias la llegada de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales en regiones de Galicia, Cantábrico y fachada oriental peninsular, con calima en el sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, litorales mediterráneos, Extremadura y Andalucía occidental, predominando los aumentos en el resto que podrán ser notables en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, incluso llegando a 38 en regiones de la meseta Sur, Andalucía oriental, Ebro y aledaños, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca. Mínimas con pocos cambios, predominando los descensos en el cuadrante nordeste y los aumentos en el noroeste. No bajarán de 20 grados en los litorales mediterráneos y regiones de los tercios nordeste y sureste y de la meseta Sur».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo en el área cantábrica occidental, y sin descartarlas locamente muy fuertes en Galicia. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península y Baleares. Soplará moderado el poniente en los litorales del sur peninsular y el viento del nordeste en los de Galicia, Cantábrico y fachada oriental, así como en Baleares. Predominio del viento de componente sur en el resto, flojo arreciando a moderado por la tarde en amplias zonas. Viento moderado del norte en Canarias».