El cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia, con algunas brumas y nieblas al amanecer. A medida que avance la tarde, el interior mostrará nubes de evolución, mientras las temperaturas ascenderán notablemente, especialmente en el noroeste. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao:

Sol y calidez con ambiente húmedo

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, vestido con un suave manto de nubes que no prometen más que algunas tímidas ráfagas de sol. Las temperaturas oscilan entre 20 y 21 grados, ofreciendo un abrazo cálido en el corazón de la jornada. La humedad, sin embargo, será notable, dejando un ambiente algo pesado que roza el 90%. Ni rastro de lluvia, así que se puede disfrutar de la luz del sol desde su salida a las 06:42 hasta su despedida a las 21:51.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol se hará más presente, elevando la sensación térmica hasta los 39 grados. El viento soplará con una fuerza moderada, alcanzando los 15 km/h y aunque no será excesivamente fuerte, puede refrescar el ambiente. La jornada promete ser calurosa, ideal para pasear y disfrutar de lo que Bilbao tiene para ofrecer, así que aprovechemos esta oportunidad antes de que caiga la noche.

Cielo nublado y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se despierta con un aire inquieto; el cielo, cubierto de nubes amenazantes, presagia un día de cambios bruscos. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilan entre los 21 y 35 grados, acompañadas de un fuerte viento que sopla a 30 km/h, generando una sensación térmica que puede llegar hasta los 36 grados.

El contraste es evidente al pasar de la mañana a la tarde: aunque la temperatura es más alta, la previsión de lluvias y ráfagas de viento alcanzando hasta 45 km/h generan un ambiente inestable. Con una humedad que puede rozar el 95%, es recomendable no olvidar el paraguas para enfrentar cualquier sorpresiva lluvia.

Guecho: día soleado y caluroso para disfrutar

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 23 grados. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados. La sensación térmica puede llegar hasta los 33 grados debido a la alta humedad, que rondará el 90%. No se prevén lluvias, lo que garantiza una jornada seca, aunque se recomienda cuidar de la hidratación por el calor.

Por la tarde, el viento será moderado, con ráfagas alcanzando los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. Con una puesta de sol a las 21:52, Guecho disfrutará de aproximadamente 15 horas de luz, haciendo de este un día ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

Las condiciones de tiempo serán agradables a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 21 °C. Aunque las ráfagas de viento serán ligeras, es poco probable que se presente lluvia tanto por la mañana como por la tarde, lo que contribuye a un ambiente estable y cómodo.

Este es un día perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. Aprovechar la tranquilidad de la jornada permitirá disfrutar del entorno sin apuros, ideal para un buen café en una terraza o una caminata por el vecindario.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

A lo largo de la mañana, Basauri disfrutará de un cielo mayormente despejado, con temperaturas frescas que rondarán los 20 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. Con la brisa del noreste y velocidades suaves de viento, la sensación térmica se mantendrá entre los 20 y 40 grados, pero sin probabilidades de lluvia.

Ya por la tarde, el tiempo continuará estable y cálido, alcanzando una temperatura máxima de 38 grados. La esencia del verano se hará notar, así que se recomienda vestir ropa ligera y disfrutar de momentos al aire libre, cuidando siempre de mantenerse hidratados con la calidez del sol.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET