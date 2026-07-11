Cielos despejados y temperaturas en ascenso en Andalucía según AEMET

Cielos mayormente despejados predominarán en el conjunto del territorio andaluz, con algunas nubes medias y altas que se dejarán ver en la jornada. La nubosidad baja matinal hará acto de presencia en el tercio occidental. Las temperaturas mínimas permanecerán estables, mientras que las máximas ascenderán en el interior del tercio oriental, en contraste con un ligero descenso en otras zonas, especialmente en la vertiente mediterránea. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de julio

Cielo despejado y ambiente caluroso en Sevilla

El día se despierta en Sevilla bajo un cielo que comenzará a despejarse lentamente, dejando que el sol asome como un tímido invitado a la jornada. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará unos agradables 19 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse a 30, creando un ambiente algo pesado por la elevada humedad. El viento soplará suave desde el sur, con ráfagas que pueden llegar a los 9 km/h, ofreciendo un ligero alivio en esta calidez.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 30 grados y el cielo se mantendrá despejado, perfectas condiciones para disfrutar de las horas de luz que se extienden hasta la puesta del sol a las 21:46. La noche se presentará templada, con unos 26 grados y sin riesgos de lluvia, por lo que los planes al aire libre están más que asegurados. En resumen, un día ideal para pasear, relajarse y disfrutar de la belleza de la ciudad hispalense.

CÃ³rdoba: cielos nublados y posibilidad de lluvia

Una brisa inquieta recorre Córdoba, anunciando un día donde la inestabilidad se adueña del ambiente. Con cielos nublados desde primera hora, esta mañana se presenta con temperaturas suaves que rondan los 17 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta los 16. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica y el viento del sur soplará con rachas de hasta 9 km/h, convirtiendo el aire más fresco en un indicio de cambio.

La tarde traerá notables contrastes: el calor alcanzará los 36 grados, pero el viento puede superar los 30 km/h, generando un ambiente caluroso y algo agobiante con una humedad del 95%. Es un día para mantenerse alerta y no olvidar el paraguas, ya que se prevé la posibilidad de lluvias que podrían acompañar la calidez de la tarde.

En Huelva, cielo nuboso por la mañana

El tiempo presenta condiciones estables a lo largo del día, con un cielo que se mantendrá ligeramente nuboso por la mañana y más despejado en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados, ofreciendo un ambiente agradable. El viento soplará suavemente del sur, apenas con algunas rachas.

Un día así invita a disfrutar de un paseo al aire libre, ideal para actividades diarias o para relajarse en un parque cercano. Aprovechar estas temperaturas templadas será sin duda un buen plan para todos.

Día fresco y mayormente soleado en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con temperaturas suaves que rondan los 22 grados, bajo un cielo mayormente despejado. A lo largo de la mañana, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando una máxima de 25 grados y la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Sin embargo, el viento soplará desde el suroeste a unos 15 km/h, creando un ambiente fresco.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 25 grados. La sensación térmica puede llegar a sentirse como 26 grados debido a la humedad, que rondará el 75%. Con el sol saliendo a las 07:16 y poniéndose a las 21:44, disfrutaremos de más de 14 horas de luz en esta jornada agradable.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

El cielo se presenta despejado esta mañana en Jaén, con temperaturas agradables que rondan los 20 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar del aire libre. Con una ligera brisa del noreste, la sensación térmica es muy placentera, invitando a los jaenenses a salir de casa.

A medida que avance el día, se espera que el sol continúe brillando, elevando la temperatura hasta los 36 grados por la tarde. Es recomendable llevar ropa fresca y protección solar, ya que el calor se intensificará. Aprovechen el buen tiempo para dar un paseo o disfrutar de una terraza antes de que caiga la noche.

Ambiente cálido con nubes y chubascos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas alrededor de 22 grados, mientras el cielo de Málaga se mantiene mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, el viento del sur soplará a 20 km/h, aportando una sensación de calidez que culminará en una máxima de 35 grados por la tarde, tras la cual el cielo se irá nublando.

Sin embargo, se prevén rachas de viento más intensas de hasta 40 km/h y posibilidad de chubascos intermitentes durante la tarde-noche. Se recomienda llevar un paraguas si planeas salir, ya que los cambios de tiempo podrían sorprender, especialmente cuando la sensación térmica se eleve a 32 grados.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente suave, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 21 grados, con una sensación térmica similar y una brisa ligera del sur que añade frescura al momento.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando los 35 grados por la tarde. Se recomienda vestir ropa cómoda y ligera y no olvidar unas gafas de sol, ya que el sol brillará intensamente. La sensación térmica podría llegar a rozar los 38 grados, así que una botella de agua siempre será una buena compañera.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas alrededor de 24°C. A medida que avanza el día, el mercurio irá ascendiendo, alcanzando máximas de 32°C por la tarde, mientras el viento soplará del sur a 15 km/h, aportando una ligera brisa.

Durante la tarde-noche, los cielos permanecerán mayormente claros y la probabilidad de lluvia será nula. Sin embargo, se recomienda aprovechar las horas más frescas después del atardecer, cuando la temperatura descenderá a 25°C, creando un ambiente agradable para actividades al aire libre.