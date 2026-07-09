Te contamos cuándo es, los horarios y el canal de televisión para ver en directo el GP de Alemania del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Alemania se celebra en Sachsenring y es la decimoprimera jornada del Mundial de MotoGP 2026 Jorge Martín lidera la clasificación general de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 regresa con un emocionante GP de Alemania en el que Jorge Martín espera firmar una gran actuación para conservar la primera plaza de la clasificación general de pilotos. Bezzecchi está segundo a siete puntos del español y Di Giannantonio completaría el podio. Eso sí, Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández y Pedro Acosta están muy cerquita. Te detallamos a continuación las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra en Sachsenring.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Alemania: todos los horarios por días

Viernes 10 de julio

El pistoletazo de salida en el GP de Alemania del Mundial de MotoGP 2026 será el viernes 10 de julio con una jornada en la que los pilotos tendrán que afrontar de la mejor manera posible las prácticas y sesiones de entrenamientos libres para adaptarse al trazado de Sachsenring. Allí los Álex Márquez y resto de pilotos que participan en tierras germanas buscan cerrar un día con las mejores sensaciones posibles.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 11 de julio

Y es que el sábado 11 de julio será un día muy importante, ya que después de las últimas sesiones de entrenamientos libres se celebrarán las clasificaciones para esta carrera del Mundial de MotoGP 2026 que se celebra en Sachsenring. Finalmente, pilotos como Marc Márquez, Raúl Fernández y el resto de la parrilla se enfrentarán a la carrera al sprint del GP de Alemania para luchar por los primeros puntos del fin de semana.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Alemania – 15:00 – 15:45 horas – 15 vueltas.

Domingo 12 de julio

Todo llegará a su fin en el GP de Alemania este domingo 12 de julio con las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. La principal está programada para que arranque a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todos los pilotos tendrán que dar un total de 30 vueltas al trazado germano de Sachsenring.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 23 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 25 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Alemania – 14:00 horas. 30 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Alemania de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda cada fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026 es Dazn. Los entrenamientos libres, las clasificaciones, la carrera al sprint y el GP de Alemania de se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago que Dazn tiene en diferentes plataformas. Esto quiere decir que lo que suceda en Sachsenring no se va a poder ver gratis por TV ni en abierto en España.

Aquellos amantes de este vibrante deporte que no se pierden nada de lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2026, así como aquellos seguidores de los pilotos españoles, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Alemania mediante la aplicación de Dazn, que se puede descargar en tablets, teléfonos móviles y en smarts TVs. Este operador también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así disfrutar de lo que suceda en Sachsenring.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra durante todo el fin de semana del Mundial de MotoGP 2026, donde estaremos prestando especial atención, lógicamente, a los pilotos españoles que participan en él. Publicaremos la crónica del GP de Alemania y de todas las pruebas previas, así como las noticias más destacadas y las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde tierras germanas.

Dónde escuchar por radio el GP de Alemania de MotoGP

Además, todos aquellos aficionados que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online esta carrera del Mundial de MotoGP 2026 tienen que saber que podrán escucharla por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Sachsenring para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el GP de Alemania.

Circuito del GP de Alemania de MotoGP

El Circuito de Sachsenring, ubicado en Sajonia, será el escenario donde se celebre el GP de Alemania, que es la undécima jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este trazado acogió su primer Gran Premio en 1998 y se ha convertido en uno de los más importantes del calendario. Su longitud es de 3,67 kilómetros, el ancho de pista es de 12 metros y la recta más larga se prolonga durante 700 metros. Tiene un total de 13 curvas, siendo tres de derecha y diez de izquierda. Jorge Martín tiene la vuelta rápida en carrera, ya que en 2024 firmó un tiempo de 1:20:667.