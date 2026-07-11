Roberto Brasero y la AEMET confirman lluvias y granizo en España éste sábado: «Chubascos y tormentas fuertes»

El tiempo cambiará considerablemente este sábado en gran parte del país. Roberto Brasero y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señalan que la entrada de un embolsamiento de aire frío sobre la Península traerá consigo la aparición de chubascos y tormentas fuertes. En algunos puntos, estas tormentas irán acompañadas de granizo y rachas de viento. Además, las altas temperaturas se quedarán atrás y ganará la inestabilidad a medida que vaya avanzando la jornada, sobre todo, durante la tarde. Una tarde que será protagonizada por intensas tormentas en áreas del interior.

Los expertos recomiendan

El periodista meteorológico Roberto Brasero ha enfatizado que la llegada de aire frío en altura será el detonante de este temporal. Una previsión que comparte la AEMET y señala que el contraste entre aire frío y calor acumulado en la superficie favorecerá al desarrollo de nubes de gran evolución. Por eso, se esperan chubascos localmente fuertes que podrán ir acompañados de aparato eléctrico, granizo e intensas rachas de viento en distintos puntos de España.

¿Dónde lloverá?

Los lugares donde lloverá con más fuerza será en zonas del interior peninsular, áreas montañosas y puntos del este de españa, pero la evolucion de este fenómeno hará que se vaya modificando a lo largo del día. Por otro lado, los expertos avisan que este tipo de tormentas convectivas son muy irregulares. Esto supone que no llueva nada en algunas zonas y que en otras la lluvia aparezca de manera intensa en pocos minutos y acompañada de granizo.

El problema

Este fenómeno meteorológico está relacionado con la presencia de un embolsamiento de aire frío en los niveles altos de la atmósfera. Cuando esto sucede y entra en contacto con el aire muy cálido y húmedo de la superficie, aumenta la inestabilidad y favorece la formación de tormentas de fuerte intensidad. Por ello, la AEMET y Roberto Brasero aconsejan seguir la evolución de las previsiones y avisos meteorológicos, ya que la localización e intensidad de las tormentas podría cambiar.