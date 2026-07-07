El Niño gana fuerza antes de lo previsto: la OMM advierte de un episodio más intenso con mayor riesgo de olas de calor y lluvias extremas

La OMM advierte de un episodio más intenso con mayor riesgo de olas de calor y lluvias extremas, el niño gana fuerza antes de lo previsto. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave, en estos días en los que quizás lo que nos espera es algo radicalmente diferente. Estamos ante un fenómeno que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Una nueva ola de calor en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede tener nombre propio, la OMM no duda en explicar lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Gana fuerza antes de lo previsto el Niño

Este fenómeno es cíclico y puede acabar de darnos algunas novedades importantes en estos días en los que quizás tocará empezar a tener en consideración unas temperaturas en las que todo puede ser posible. Será la hora de poner en práctica determinados detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Estamos viviendo un verano en el que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical con unas cifras que ponen los pelos de punta. Ya en el mes de junio, vimos llegar algunos detalles en los que cada pequeño gesto cuenta.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará generando más de una sorpresa inesperada. Será el momento de darnos algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa en estos días en los que cada pequeño gesto contará.

La previsión del tiempo no trae buenas noticias este verano podemos tener un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La OMM advierte de un episodio más intenso con mayor riesgo de olas de calor y lluvias extremas

Un episodio más intenso con mayor riesgo de olas de calor y lluvias extremas, la OMM no duda en lanzar una imparte. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar generando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Este cambio de tendencia puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Una novedad que quizás hasta la fecha desconocíamos. Los expertos de la AEMET explican qué pasará este año con un Niño que se adelanta a todos.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «Tras las nuevas predicciones del modelo ECMWF de inicios de julio de 2026, el experto Ben Noll ha manifestado acertadamente que «Cada escenario de previsión en el nuevo panorama del ECMWF muestra el El Niño más fuerte registrado este año, con temperaturas oceánicas alcanzando un pico de 3.3˚C a 4.4˚C por encima de la media en el Pacífico ecuatorial central en diciembre. El desarrollo de El Niño está actualmente más avanzado que en la misma etapa de eventos super El Niño anteriores en 2015, 1997 y 1982. Pero los océanos están mucho más cálidos ahora, y eso significa que la respuesta atmosférica al El Niño este año será diferente a la del pasado». La evolución de la anomalía del Niño3.4 (región del Pacífico ecuatorial de referencia) de julio de 2026 acaba de ser publicada por el ECMWF, y muestra una anomalía pico media de aproximadamente 3.9 °C por encima de la línea base de 1991-2020, si esto se cumple tendríamos un evento de El Niño histórico».

Siguiendo con la misma explicación: «Muchos expertos apuntan en que entramos en un territorio desconocido hasta ahora pues este posible El Niño de 2026-2027 nunca se había dado antes en un mundo tan cálido tanto en la atmósfera como en las aguas de la Tierra, especialmente en el Pacífico donde persisten fuertes olas de calor marinas, muy próximas a la región de El Niño».

El impacto de este niño: «El Niño y La Niña son fases opuestas del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS o ENSO), uno de los motores más influyentes de la variabilidad climática interanual. Se trata de un fenómeno climático de origen natural caracterizado por temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial. Los episodios de El Niño suelen producirse entre cada dos y siete años y su duración oscila normalmente entre 9 y 12 meses. Generalmente comienzan a desarrollarse entre marzo y junio, alcanzan su máxima intensidad entre noviembre y febrero y ejercen su mayor influencia sobre las temperaturas mundiales durante el año siguiente a su formación. Los efectos de cada episodio de El Niño varían en función de su intensidad y duración, así como de la época del año en que se desarrolla y de la forma en que interactúa con otros modos de variabilidad climática (como el dipolo del océano Índico). No todas las regiones del mundo se ven afectadas; incluso dentro de una misma región, los efectos pueden ser diferentes. También pueden producirse fenómenos meteorológicos extremos cuando el ENOS es neutro».