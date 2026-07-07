Hoy, 7 de julio de 2026, el cielo se presentará despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico, donde podrían producirse chubascos y tormentas con rachas de viento fuerte. Las temperaturas marcarán un ligero ascenso, alcanzando máximas cerca de los 40 grados. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor agobiante con nubes dispersas

El cielo se despereza lentamente esta mañana en Zaragoza, mostrando un leve manto de nubes que apenas cubre el azul y permite que el sol brille tímidamente. La temperatura comenzará en unos agradables 24 grados, avanzando hacia máximas de hasta 43 en las horas centrales del día, lo que convertirá la jornada en una experiencia calurosa. Sin embargo, la fiabilidad de las precipitaciones es escasa, con solo un pequeño riesgo de chubascos a medida que caiga la tarde, así que es un buen momento para disfrutar del aire libre.

A medida que el día progrese, la sensación térmica se mantendrá alta, rozando los 43 grados, lo que hará que el ambiente sea bastante pesado, especialmente con la humedad relativa alcanzando niveles del 40%. Las ráfagas de viento, aunque suaves durante la mayor parte del día, pueden presentar alguna sorpresa en las horas siguientes, pero en general, las condiciones serán tranquilas. Con un sol que se alza a las 6:36 y se oculta a las 21:40, hay tiempo suficiente para aprovechar el clima cálido y disfrutar de la ciudad.

Calatayud: cielo gris y lluvias a la vista

Un día que comienza con un cielo gris y una atmósfera densa augura cambios significativos en el tiempo en Calatayud. La mañana amanece tranquila, con temperaturas frescas que rondan los 22°C, pero esa serenidad no durará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvias se dispara hasta el 100%, esperando que las primeras gotas caigan durante la tarde-noche, acompañadas de un viento fuerte que podría alcanzar rachas de hasta 40 km/h.

La transición entre la calma matutina y la inminente tormenta es notable. Con una sensación térmica máxima de 40°C y una humedad relativa que puede llegar al 40%, la tarde se presentará agobiante y tumultuosa. Se aconseja llevar paraguas y preparar un abrigo ligero, porque esta jornada promete ser recordada por su intensa actividad meteorológica.

Tarazona: cielo nublado y ambiente templado

El tiempo en Tarazona se presenta templado, con un cielo que alternará nubes, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 39 grados y aunque hay probabilidad de lluvia hacia la noche, se espera que las ráfagas de viento sean suaves y poco molestos.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y propicio para paseos o encuentros con amigos. Aprovechar las horas del día ayudará a desconectar y disfrutar de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET