Abraham Maslow, psicólogo estadounidense: «En cualquier momento tenemos dos opciones: avanzar hacia el crecimiento o retroceder hacia la seguridad»

Uno de los temas de estudio más importantes para el psicólogo estadounidense Abraham Maslow fue el desarrollo del ser humano y la autosuperación. Él diseñó la «jerarquía de necesidades» que todas las personas tenemos, y en la cima se encuentra la autorrealización. En ese ámbito, hay una de sus citas más célebres: «En cada momento tenemos dos opciones, dar un paso enfrente hacia el crecimiento o dar un paso atrás hacia la seguridad».

Maslow hace una analogía muy sencilla: dar un paso adelante significa probar cosas nuevas y crecer, mientras que dar un paso atrás es quedarte en la comodidad y estancarte. Por tanto, el crecimiento personal solo ocurre cuando somos valientes y vamos hacia adelante. También deja claro que el cambio siempre conlleva una incomodidad, aunque sea mínima, pero también trae una recompensa que la comodidad no puede darte.

Al mismo tiempo, confirma que el miedo es normal, pero que crecer es dar un paso a pesar de él para poder descubrir nuestro verdadero potencial. También que la elección es una decisión constante y que cada pequeño acto diario nos acerca a una de estas dos posturas (mirar al futuro o al pasado).

Pirámide de Maslow

Uno de los conceptos más importantes de la obra del psicólogo estadounidense Abraham Maslow es la llamada Pirámide de Maslow. Su teoría se basa en que los humanos tenemos una jerarquía de necesidades que debemos satisfacer y, cada vez que un nivel está satisfecho, el siguiente nivel domina nuestro funcionamiento cognitivo.

Hay cinco niveles: las necesidades fisiológicas (las básicas para sobrevivir, como alimentarse, hidratarse o dormir), seguridad (seguridad física, económica, salud, etc.), afiliación (relaciones interpersonales e intereses románticos), reconocimiento (habla de respeto y la idea del éxito) y la autorrealización (una necesidad que nos obliga a optimizarnos de manera continua para crecer).