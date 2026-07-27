¿De dónde viene el término «armar la marimorena»?

Pocas expresiones del castellano despiertan tanta curiosidad como «armar la marimorena», utilizada para describir una gran discusión, un alboroto o una situación caótica. Aunque hoy forma parte del lenguaje cotidiano, su origen se remonta al Madrid del siglo XVI y está vinculado a un sonado altercado en una taberna protagonizado por una mujer conocida como María Morena. Con el paso de los siglos, aquel episodio dio lugar a una de las locuciones más populares del español, rodeada de historia, leyenda y distintas interpretaciones sobre su verdadero significado.

La frase proviene de una pelea ocurrida en Madrid, más concretamente en una taberna. El local lo llevaban tanto la protagonista como su marido, Alonso de Zayas. El origen de la trifulca fue que un grupo de soldados exigió que les sirvieran vino del mejor, que los dueños guardaban solo para compradores importantes, a lo que los dueños se negaron. Eso fue lo que originó la pelea, donde María fue quien más golpes dio.

El hecho fue tan significativo que el matrimonio de María Morena y Alonso fue llevado ante el juez. Este evento quedó registrado en los documentos de la época y, con el tiempo, la expresión «armarse la marimorena» pasó a ser sinónimo de grandes broncas o disputas.

Sin relación con el villancico

Es importante resaltar que esta frase no tiene relación con el villancico ‘Ande, ande, la marimorena’, donde la «marimorena» se refiere a la Virgen María, conocida en algunos sitios como la Virgen Morena o La Moreneta. En cambio, la expresión evoca directamente la fama y el carácter de la tabernera que dejó una marca en la historia de Madrid.

Esta historia refleja a uno de los personajes que más huella ha dejado en la capital española. El incidente ha quedado inmortalizado en la expresión «armarse la marimorena», que sigue utilizándose para describir peleas o conflictos intensos.