Un concejal del PSOE de Sevilla comparte en sus redes una imagen en la que tilda de asesinos a dirigentes del PP

El concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla y hombre de confianza de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Francisco Páez, ha compartido en su perfil de la red social X una imagen de marcado contenido político en la que se acusa al Partido Popular de estar detrás de diferentes tragedias ocurridas en España. En la misma se utiliza el contundente mensaje: «Las mentiras del PP MATAN». La publicación, que Páez ha reposteado desde su cuenta y que ya ha eliminado, coloca a diferentes dirigentes y gobiernos del PP junto a cifras de fallecidos relacionadas con distintos acontecimientos.

La imagen sitúa en el centro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al número 7.291, en referencia a las personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la pandemia. A su alrededor aparecen otros dirigentes populares y referencias a tragedias y polémicas políticas.

Entre ellas figura el ex presidente del Gobierno José María Aznar, asociado en el montaje al 11-M y 191 víctimas. También aparece el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la cifra 215, vinculada a la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. El montaje incluye igualmente al ex presidente valenciano Carlos Mazón.

La lista continúa con otras tragedias que la imagen vincula a administraciones gobernadas por el Partido Popular: 80 fallecidos por el accidente del Alvia en Galicia, 47 por el accidente del Metro de Valencia, 62 por el accidente del Yak-42 y cinco víctimas del Madrid Arena.

El mensaje no se limita, por tanto, a una crítica política convencional, sino que presenta directamente bajo el titular «Las mentiras del PP MATAN» una relación entre dirigentes populares y cientos o miles de víctimas de diferentes acontecimientos, trasladando a sus protagonistas una responsabilidad política que el propio montaje presenta de forma categórica.

Páez es actualmente concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. Su actividad política en redes ya ha protagonizado anteriormente mensajes de elevada intensidad. En octubre de 2024, por ejemplo, publicó un mensaje en X en el que acusaba al Gobierno municipal de José Luis Sanz de desarrollar una «estrategia de crispación y enfangar la política» para, posteriormente, a los dos años, compartir dicha imagen en su perfil.

Del PSOE a Tragsa tras la llegada de Sánchez

El concejal socialista Francisco Páez también ha estado en el foco por su trayectoria profesional. Según ha publicado ABC de Sevilla, Páez figura como trabajador en excedencia de Tragsa desde 2019, después de incorporarse a la empresa pública como técnico. La incorporación se produjo después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y en el contexto de la estructura empresarial pública dependiente de la SEPI, que mantiene la participación mayoritaria en Tragsa.