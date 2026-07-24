El presidente de la Diputación de Sevilla dio 12.700 € a la ex directora de comunicación del PSOE Andalucía

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, adjudicó un contrato por valor de 12.705 euros, IVA incluido, a la periodista Ana Pérez Luna, quien hasta unas semanas antes había desempeñado el cargo de directora de Comunicación del PSOE de Andalucía.

Según la documentación de contratación consultada, la adjudicación fue formalizada el 24 de abril de 2025 y tenía por objeto la actualización de la guía turística LGTBI de la provincia de Sevilla. El contrato fue adjudicado por un importe de 10.500 euros, cantidad que, una vez aplicado el 21% de IVA, asciende a 12.705 euros.

La adjudicataria había ejercido como directora de Comunicación del PSOE de Andalucía entre julio de 2024 y abril de 2025, etapa en la que formó parte del equipo de comunicación de la federación socialista andaluza. Apenas unas semanas después de abandonar esa responsabilidad, recibió este contrato de la Diputación de Sevilla, una institución gobernada también por el PSOE y presidida por Javier Fernández.

La contratación vuelve a poner el foco sobre las adjudicaciones realizadas por organismos dependientes de la Diputación sevillana a personas que han mantenido vínculos con el Partido Socialista. En este caso, la adjudicación recayó en una profesional que había ocupado un puesto de responsabilidad dentro de la estructura de comunicación del PSOE andaluz hasta el mismo mes en el que se formalizó el contrato.

El encargo consistía en la actualización de la guía turística LGTBI de la provincia de Sevilla, un documento destinado a promocionar la oferta turística del territorio orientada a este segmento. El expediente fija un presupuesto de 10.500 euros, que con el IVA correspondiente alcanza los 12.705 euros.

Además de su etapa en el PSOE andaluz, Ana Pérez Luna también ha estado vinculada a UGT Andalucía, donde desempeñó responsabilidades relacionadas con las políticas de igualdad y mujer dentro de la organización sindical. Su trayectoria profesional ha estado, por tanto, ligada tanto al ámbito sindical como al institucional y político.

Esta adjudicación se suma a otras contrataciones realizadas por la Diputación de Sevilla que han generado atención por la relación previa de algunos adjudicatarios con el entorno socialista. En este caso, la coincidencia temporal entre la salida de Ana Pérez Luna de la dirección de Comunicación del PSOE de Andalucía y la obtención del contrato público sitúa nuevamente el foco sobre los criterios seguidos en este tipo de adjudicaciones.