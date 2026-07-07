El presidente de la Diputación de Sevilla otorga un contrato de 3.600 € a una amiga de su pueblo, La Rinconada

El presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, adjudicó un contrato menor por un importe de 3.626 euros a una vecina de su municipio para el suministro e instalación de elementos decorativos, gráficos y de mobiliario destinados a la ambientación de la presentación del Festival de Música del Patio 2026.

La adjudicataria es Rosa Fernández Jamardo, residente en La Rinconada, localidad de la que también es alcalde Javier Fernández. El contrato forma parte del conjunto de gastos realizados para la organización de la presentación del citado festival, cuya producción principal ya había sido adjudicada mediante otro contrato superior a los 18.000 euros.

Además de compartir municipio con el presidente de la institución provincial, ambos mantienen interacciones públicas en redes sociales. En publicaciones realizadas por Javier Fernández en Facebook pueden encontrarse comentarios de Rosa Fernández Jamardo que evidencian una relación de cercanía entre ambos.

En una de esas publicaciones, el presidente de la Diputación escribía: «Y a esto que te llama tu madre a cualquier hora y te dice, ‘pon la tele que estás saliendo’; ¿hay algo más grande que una madre?». Rosa Fernández Jamardo respondía: «Qué graciosa», acompañado de un emoticono de corazones en los ojos.

En otra publicación, Javier Fernández comentaba: «Venir a Granada por razones de trabajo y compartir un rato familiar con tu hijo, que estudia y vive aquí, te hace ver la vida de otra manera… Top». La adjudicataria contestaba: «A disfrutarlo que se hace granadino», junto a un emoticono sonriente.

Estos intercambios son públicos y pueden consultarse en el perfil de Facebook del presidente de la Diputación. No obstante, la existencia de estos comentarios no acredita por sí misma ninguna irregularidad en la adjudicación del contrato, aunque sí pone de manifiesto una relación de trato que coincide con la concesión de un contrato menor por parte de la institución dirigida por Javier Fernández.

La suma de todas las adjudicaciones forma parte de los contratos realizados para la presentación del Festival de Música del Patio 2026, un expediente que ha suscitado interés por el reparto de los distintos servicios necesarios para la celebración del evento y por las personas y empresas finalmente seleccionadas para ejecutarlos.