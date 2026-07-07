Aviso rojo por calor extremo: estas cuatro capitales españolas rozarán los 42 ºC este martes, según la AEMET

Estas 4 capitales españolas rozarán los 42ºC este martes, la AEMET no tiene ninguna duda de activar este aviso rojo por calor extremo. Es hora de empezar a preparar algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Antes de salir de casa, nada mejor que hacerlo de tal forma que tendremos que empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden ser claves.

Las actividades al aire libre se complican en las horas centrales del día en las que quizás tocará refugiarse de unas cifras que pueden marcar auténticos récords. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tocará empezar a tener en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué puede pasar con una segunda ola de calor que puede acabar generando un giro que puede acabar siendo esencial.

Por calor extremo se activa un aviso rojo

La península estará en alerta roja en estas próximas horas. Tocará empezar a tener en mente algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser posible. El tiempo puede ser especialmente complicado en estos días.

Será el momento de conseguir que este cambio que puede acabar siendo el que marcará este verano. Llegamos a unos días en los que cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo esencial en estos días.

Parece que este verano las cifras pueden salirse de los registros. Ninguna parte del país estará a salvo, si tenemos en cuenta las temperaturas que vamos a ver en esta nueva ola de calor. Las altas temperaturas no se detienen, sino que siguen ascendiendo hasta unas cifras en las que todo puede ser posible.

Estamos ante un verano de esos que no se olvidan, llegando a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa en estos días en los que las cifras pueden acabar siendo especialmente complicadas.

Estas cuatro capitales españolas rozarán los 42 ºC este martes, según la AEMET

La AEMET no duda en activar el aviso rojo ante unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. El calor se intensificará y llegará hasta unos registros que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que las actividades al aire libre pueden ser un riesgo. Con unas cifras que rozarán los 42ºC el peligro ante esta ola de calor es enorme.

Tal y como explican desde la web de Meteored: «El calor extremo continúa con capitales que alcanzarán los 43 ºC. La AEMET mantendrá los avisos rojos en varias provincias del este peninsular, mientras que muchas zonas del resto del país seguirán bajo los naranjas y amarillos. España afronta este lunes la segunda jornada de la ola de calor, un episodio que está dejando anomalías térmicas muy destacadas y temperaturas superiores a los 40 ºC en amplias zonas del país. La jornada de ayer, primera de este episodio, ya dejó registros por encima de los 42 ºC en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Badajoz y Ciudad Real. El valor más alto se registró en Alburquerque (Badajoz) con 43,5 ºC, pendiente de validación oficial».

Siguiendo con la misma explicación: «El ascenso térmico será especialmente notable en prácticamente todo el país, dejando al margen a la región gallega. En las próximas jornadas, será muy común sobrepasar la cifra de los 40 ºC. Y las temperaturas van a continuar al alza. En la jornada de hoy la cifra de los 40 ºC será bastante común en la península. De cara a mañana, la situación se agravará y ya habrá varios avisos rojos (peligro extremo) de la AEMET. La segunda ola de calor del verano seguirá intensificándose durante la primera mitad de la semana bajo la influencia de una potente dorsal subtropical, acompañada por una situación de domo de calor. Esta configuración favorecerá el estancamiento de una masa de aire muy cálida sobre la Península, impidiendo su renovación y propiciando un ascenso adicional de las temperaturas, con anomalías que volverán a situarse muy por encima de los valores habituales para estas fechas».

El calor extremo será una realidad: «Las previsiones apuntan a que Lleida y Zaragoza serán las capitales donde el calor alcanzará sus cotas más extremas durante la tarde del martes, con temperaturas de 43 y 42 ºC, respectivamente. Muy cerca se situará Córdoba, donde los termómetros podrían superar puntualmente el umbral de los 42 ºC, mientras que Sevilla rondará los 41 ºC. La ribera del Ebro de Zaragoza, el Pirineo y la depresión central de Lleida, y también de Tarragona, registrarán igualmente temperaturas extremas, con valores por encima de los 42 ºC. Temperaturas muy elevadas y que mantendrán el aviso rojo activo hasta las 21 horas».