Poco nuboso por la mañana, pero a medida que avance el día se incrementará la nubosidad, trayendo consigo la posibilidad de lluvias y chubascos tormentosos, localmente intensos en la mitad sur de la provincia. Las temperaturas variarán, con mínimas en ascenso y máximas que podrían bajar, especialmente en el noreste y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y temperaturas agradables

El cielo se despereza lentamente en Bilbao, vistiéndose de un azul suave que promete un día agradable. No se esperan lluvias, por lo que la jornada de este 19 de octubre se presenta sin contratiempos. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados, con una sensación térmica que alcanzará incluso los 34, invitando a disfrutar del aire fresco que soplará desde el norte a una media de 15 km/h. La humedad, un poco más alta de lo habitual, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, pero nada que no se pueda soportar bajo la luz del sol.

Ya por la tarde, las temperaturas seguirán agradables y los vientos, aunque persistentes, serán moderados. La tarde comenzará a desvanecerse con la puesta del sol programada para las 21:53, brindando más de 15 horas de luz para que los bilbaínos aprovechen el día. Con un cielo que ofrece su mejor cara y la certeza de que las lluvias quedarán en el olvido, esta jornada parece ideal para pasear, disfrutar de una terraza o simplemente dejarse llevar por el ritmo de la ciudad.

Cielo nublado y viento fuerte en Baracaldo

El entorno de Baracaldo se presenta marcado por una atmósfera inquieta que invita a estar alerta. Las nubes amenazan con desbordarse y el viento sopla con fuerza, presagiando un día con cambios drásticos. A primera hora, los termómetros reflejan temperaturas suaves de 20°C, pero a medida que avanza la jornada, el cielo nublado y ventoso dará paso a un descenso térmico y, posiblemente, a alguna lluvia.

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 30°C, aunque la sensación térmica podría ser engañosa debido a la alta humedad, que superará el 85%. La brisa, que puede alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h, hará que la tarde sea más variable. Para aquellos que salgan, es recomendable no olvidar un paraguas, pues las condiciones inestables pueden sorprender en cualquier momento.

Guecho: cielo despejado y ambiente caluroso

El día amanece en Guecho con cielos completamente despejados y una temperatura mínima de 20°C, lo que sugiere un inicio de jornada agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 22°C, con una humedad que fluctúa entre el 60% y el 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. La brisa suave del viento, con una velocidad media de 15 km/h, proporcionará un alivio agradable, aunque es importante estar atento a las ráfagas que podrían superar los 30 km/h en determinados momentos.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 27°C, ofreciendo un clima caluroso perfecto para disfrutar del aire libre. Con la sensación térmica que podría llegar hasta los 28°C, será ideal para actividades al sol, ya que no se anticipa lluvia en todo el día. La luz del día nos acompañará durante cerca de 15 horas, ya que el sol saldrá a las 06:39 y se pondrá a las 21:54.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente estable

El tiempo en Santurce presenta un día mayormente estable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados, con cielo parcialmente nublado en la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. El viento soplará suavemente, lo que podría ocasionar ligeras ráfagas, pero sin posibilidad de lluvia en el horizonte.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de actividades al aire libre. El ambiente tranquilo favorece los planes cotidianos, ya sea una caminata por el parque o una visita a alguna cafetería local.

Cielo despejado y calor agradable en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos despejados y un ambiente agradable, con temperaturas que rondan los 19 grados. La brisa suave del noreste aporta frescura a la mañana, ideal para dar un paseo o disfrutar del aire libre. A medida que avanza el día, el tiempo se mantiene soleado y cálido, alcanzando una máxima de 32 grados por la tarde. Se recomienda vestir de forma ligera y no olvidar la protección solar, ya que el sol brillará con fuerza. Por la noche, el ambiente seguirá templado, creando un cierre perfecto para el día.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET