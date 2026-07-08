La AEMET avisa de la llegada de una DANA: aviso rojo por tormentas intensas a partir del jueves en estas zonas

Llega un aviso rojo por tormentas intensas a partir del jueves en estas zonas, la AEMET no duda en avisar de la llegada de una importante DANA. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que el tiempo parece que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer lo que pasará en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Cuando media España empieza a crear algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales. La AEMET no duda en darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días, en los que realmente cada detalle cuenta. La AEMET no duda en lanzar un aviso ante la llegada de una importante DANA que afectará a estas zonas.

La llegada de una DANA obliga a lanzar un aviso de la AEMET

Una DANA será el punto y final de esta nueva ola de calor que acabará con la llegada de unas tormentas nunca vistas. Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que podría acabar de darnos un cambio esencial.

Un giro importante de guion que nos situará ante este cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que pueden convertirse en un problema para todos, la realidad es que después de las altas temperaturas, podemos tener un aumento considerado de estas cifras en las que todo puede ser posible.

La AEMET lanza un importante aviso que puede situarnos en un punto de no retorno, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará una sorpresa inesperada. Llega un cambio de tendencia que puede acabar con todo. Con un cambio que realmente nos situará ante un giro radical que traerá lluvias y tormentas localizadas y en muy poco tiempo.

Aviso rojo por tormentas intensas a partir del jueves en estas zonas

Estas zonas del país estarán pendientes de unas tormentas intensas que pueden cambiarlo todo. Será el momento de reconocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada cambio puede ser esencial. Llega una situación del todo inesperada que nos lanzará hacía lo peor de unos días en los que todo puede posible.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Este día será el último de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este en los días posteriores. Una masa de aire frío en altura dejará cierta inestabilidad en zonas del interior y del cuadrante noreste peninsular. Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en estas zonas y la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos y el alto Ebro. En el resto de la Península y en Baleares, se espera un predominio de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico donde habrá nubes bajas. En Canarias, se esperan cielos nubosos en la vertiente norte de las islas y poco nubosos en la sur. Son probables las brumas matinales en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante suroeste y la mitad sur de Galicia, subirán en el Cantábrico oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas bajarán en Andalucía occidental y apenas variarán en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán, de forma notable puntualmente, y en Baleares, aumentarán. Se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular, sur de Gran Canaria y Baleares, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, podrán superarse los 38-40 grados. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas muy altas, con máximas superiores a los 36-38 grados en muchas zonas de la Península y los archipiélagos, y a los 40-42 los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida. Posibles tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, Navarra, Sistema Ibérico y los Pirineos. Se prevé un predominio de viento flojo de componente sur en la Península. El viento en los litorales del Mediterráneo seguirá el régimen de brisas. En el Cantábrico y Galicia, será flojo y del norte. En Canarias, soplará de componente norte y moderado».