Hoy, 8 de julio de 2026, la climatología en toda la provincia de Bilbao presenta intervalos de nubes bajas por la mañana y al final del día, generando brumas en el litoral. Por la tarde, se prevén tormentas en Álava, acompañadas de rachas fuertes y posibilidad de granizo. Las temperaturas descenderán, alcanzando máximas de 36 grados en el sur. Viento variable y predominante del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y calidez en el ambiente

El cielo de Bilbao se despierta este viernes con un manto de nubes, pero sin amenaza de lluvia por la mañana. A medida que avanza el día, el viento soplará suave desde el norte, con una velocidad que rondará los 10 km/h, proporcionando algo de frescura a la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 30 grados, con una sensación térmica que se elevará hasta un cálido 31, especialmente durante las horas centrales del día. La humedad será notable, alcanzando máximas del 95%, dejando un ambiente algo pesado antes de que el sol se despida por la tarde.

Ya por la noche, el panorama se mantendrá mayormente nublado y aunque hay alguna posibilidad de chubascos, la lluvia no parece ser un protagonista significativo en la jornada. Con el atardecer programado para las 21:53, la luz del día nos acompañará durante un buen rato, haciendo de este viernes un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre con la mirada hacia el cielo, que todavía guarda sorpresas.

Cielo gris con posibles lluvias en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se despierta con un cielo gris que presagia inestabilidad. El aire fresco y el murmullo del viento sugieren que hoy no será un día cualquiera, con ráfagas que ya alcanzan los 15 km/h. A medida que avanza la jornada, se prevén temperaturas de hasta 28 grados, pero la amenaza de lluvia y un descenso térmico hacen que la atmósfera sea impredecible.

A diferencia del amanecer tranquilo, la tarde traerá consigo un ligero riesgo de lluvias, con condiciones más frescas y una sensación térmica que podría descender hasta 17 grados. La humedad variará entre 60 y 100%, creando un ambiente denso. Para disfrutar el día con comodidad, mejor llevar paraguas y no olvidar una chaqueta ligera.

Guecho: ambiente agradable con brisa leve

El día amanece en Guecho con una suave brisa del norte y un cielo parcialmente nublado que promete evolucionar hacia una jornada agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados Celsius, la sensación térmica se mantendrá fresca, alcanzando el máximo a lo largo de la tarde. La probabilidad de lluvia es mínima, por lo que no se espera que afecte la jornada. No obstante, la humedad se sentirá un poco pesada, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la tarde, el viento soplará a unos 15 km/h, con ráfagas máximas que podrían llegar a los 28 km/h. El sol saldrá a las 6:40 y se pondrá a las 21:53, lo que nos brinda más de 15 horas de luz. La tarde seguirá con temperaturas agradables y un cielo que seguirá parcialmente nublado, permitiendo disfrutar de un bonito día al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

Las condiciones de tiempo en la mañana y en la tarde serán agradables, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. La temperatura alcanzará los 27 grados durante el día, con una brisa suave que se hará notar, aunque sin riesgo de lluvia.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que no hay grandes cambios en las condiciones. Aprovecha este ambiente tranquilo para relajarte y disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece el día.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos mayormente despejados que permiten disfrutar de la frescura del aire. Las temperaturas rondan los 17 grados, ofreciendo una sensación térmica ligera y agradable. A medida que avancemos hacia la tarde, se espera que el sol brille con más intensidad, alcanzando una máxima de 31 grados y con una suave brisa del noreste que acentuará la calidez del día.

Por la tarde-noche, el tiempo se mantendrá favorable, con una ligera probabilidad de lluvia que no debe preocuparnos. Es recomendable llevar una prenda ligera, pero no olvidemos una chaqueta para la noche, cuando las temperaturas descenderán a unos agradables 19 grados. Disfrutemos de este hermoso día al aire libre.