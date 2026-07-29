Rabieta del PSOE en la Diputación de Alicante: deja el pleno al inadmitirle una moción que incumplía plazos

Los nervios en el PSOE están a flor de piel a un año de elecciones, como ha evidenciado este martes su grupo en el pleno de la Diputación de Alicante. Sus diputados han abandonado el pleno ordinario, seguidos por el diputado de Compromís, cuando la secretaria de la institución daba lectura al punto 14. Una sencilla dación de cuentas. Según han expresado más tarde los socialistas, su decisión se ha debido a que, según ellos, les habían «impedido» presentar una moción sobre transporte. Pero la realidad es que esa moción había sido inadmitida por los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación de Alicante porque incumplía el artículo 64.2 por el que se rigen los plenos. El Pleno ha continuado. Con los diputados que se han quedado había quórum.

Ese artículo establece que no cabe presentar ni mociones ni declaraciones institucionales sobre un mismo asunto que hayan sido debatidas antes en un plazo inferior a los nueve meses. Y la moción socialista inadmitida, la puesta en marcha de un servicio de transporte a demanda rural, fue tratada por el pleno de la institución del pasado 4 de marzo. Es decir, hace solo cuatro meses y muy lejos de los nueve que exige el reglamento, motivo por el que los servicios técnicos y jurídicos de la institución, en cumplimiento de la norma, han inadmitido el punto.

El presidente de la institución, Toni Pérez, ha anunciado que solicitará explicaciones administrativas acerca del abandono de los socialistas de la sesión plenaria. Un hecho que ha considerado «una falta de respeto a la provincia de Alicante, a la que todos representamos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, ha tildado los hechos de «pataleta incalificable e injustificable». Cuando los socialistas han abandonado el pleno, quedaban aún sobre la mesa cinco puntos del orden del día, incluidos los concernientes a ruegos y preguntas.

El abandono socialista se ha producido sin que sus diputados efectuasen ningún tipo de explicación al respecto en su salida, más allá de las palabras dirigidas en los momentos en que se iban y de modo coloquial a la secretaria de la institución. Ana Serna ha manifestado que el Grupo Socialista en la institución «miente», porque la Diputación tiene «un reglamento que establece unas normas de funcionamiento».