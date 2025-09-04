El PP critica la «desconexión total» del PSOE en la Diputación de Alicante por usar datos obsoletos

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, la popular Ana Serna ha criticado este jueves la «desconexión total» del Grupo Socialista en la institución provincial al que ha acusado de utilizar datos del pasado mes de junio para trasladar la idea de una supuesta paralización de las subvenciones, cuando la realidad, es que «muchas» de esas ayudas y subvenciones «se han puesto en marcha durante el verano».

En concreto, según ha explicado Ana Serna, los datos que los socialistas han usado «son las que les ofrecimos el pasado mes de junio y lo saben. Los utilizan ahora , tres meses después, sólo para enredar y confrontar». De hecho, la práctica totalidad de las ayudas se han resuelto en los meses de julio y agosto y se encuentran en tramitación, lo que para Ana Serna demuestra «la desconexión total por parte de los socialistas con el día a día» de la Diputación: «Da la sensación que aún siguen de vacaciones con el mes de septiembre empezado».

Ana Serna ha puesto como ejemplo el Plan Provincial del Ahorro Energético, que se ha resuelto este 2 de julio. La vicepresidenta de la Diputación de Alicante ha sostenido acerca de este plan que «está resuelto. Las subvenciones están concedidas y se está en fase de adjusicación de contratos. No está a cero, porque se está siguiendo el procedimiento ordinario».

Por lo que respecta a las líneas de inversión en saneamiento y depuración de aguas que se realiza con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante ha recordado que el convenio con la Generalitat Valenciana ya se ha firmado y la Administración autonómica aprobó este 30 de julio el decreto con las actuaciones recogidas en el mismo.

Las subvenciones para el acondicionamiento de caminos también se resolvieron el pasado 21 de julio y está abierto el periodo de justificación, por lo que una vez que se cierre, los ayuntamientos percibirán las ayudas correspondientes.

En cuanto al Centro de Día de Mayores de Biar, un pequeño municipio ubicado en la comarca del Alto Vinalopó, en Alicante, Ana Serna ha explicado que al igual que los centros de mayores de otras dos localidades, Santa Pola y Aspe, las subvenciones «ya han sido aprobadas y concedidas».

El Centro de Congresos de Elche se encuentra en fase de concurso, al que se han presentado 104 propuestas y está previsto que se resuelva antes de fin de año: «Cuando el jurado determine el proyecto ganador y los finalistas, sus autores recibirán el dinero del premio». También, se acaban de resolver las ayudas a ayuntamientos para la primera instalación, reforma y gran reparación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, la denominada línea B.

Ana Serna ha acusado a los socialistas de que su único interés es «confrontar y no ponerse del lado de los municipios». En este sentido, ha criticado al Grupo Socialista que pida al presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, «que levante la regla del gasto y permita a la Diputación de Alicante y al resto de entidades locales gastar sus ahorros en proyecto que mejoren la vida de los vecinos de los municipios de la provincia de Alicante».