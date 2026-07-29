El Barcelona negocia jugar un amistoso en Marruecos coincidiendo con el inicio de Liga

El Barcelona está ultimando las negociaciones para disputar un nuevo amistoso en su pretemporada en Marruecos. Este partido todavía no es oficial, pero el club blaugrana ya ha anunciado que la idea es disputarlo el sábado 15 de agosto en Tánger. Coincidiría con los dos primeros partidos de la nueva temporada de la Liga.

«Por otra parte, en lo que respecta al área deportiva, la Junta Directiva está ultimando la celebración de un partido amistoso del primer equipo masculino el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos), frente a un equipo local», ha anunciado el Barcelona este miércoles en un extenso comunicado donde anuncia los puntos del orden del día que se han hablado en la Junta Directiva celebrada hoy con la ausencia de Joan Laporta, tras sufrir una arritmia.

La primera jornada de la Liga 26/27 da comienzo el próximo sábado 15 de agosto, coincidiendo con este amistoso que quiere disputar el Barcelona en Marruecos. Ese mismo día, a partir de las 19:30, tendremos un Alavés – Getafe, el debut de la temporada, y a las 21:30 un Sevilla – Rayo Vallecano.

Por lo tanto, este nuevo amistoso del Barcelona coincidirá con el inicio de la Liga de Tebas. Los de Hansi Flick disputan su primer amistoso oficial este mismo viernes contra el Birmingham. El 8 de agosto disputará un triangular contra el Udinese y Nottingham Forest. El 15 de agosto jugará en Marruecos y el día 19 disputará el Gamper contra Al Ahly en el Camp Nou.

«Asimismo, la Junta también ha tratado la posibilidad de que el Barça Femenino dispute un partido amistoso el mismo 15 de agosto frente al Manchester City en el estadio del conjunto inglés», ha añadido el Barcelona en su nota de prensa este miércoles sobre la sección femenina.