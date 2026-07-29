Joan García desvela la obsesión del Barcelona para esta temporada: «El objetivo es la Champions»

Joan García ha desvelado este miércoles durante la visita a su campus de verano en Tordera la obsesión que tiene el Barcelona de cara a la próxima temporada. El portero catalán ha reconocido que su gran objetivo para este curso es ganar la Champions League. Hay que recordar que el Barça lleva más de diez años sin poder levantar este trofeo, el más importante sin duda a nivel de clubes.

«Llevo un año en el Barcelona. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente mi objetivo para la temporada que viene es la Champions. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la Champions es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año», reconoció el guardameta azulgrana.

Así lo manifestó el cancerbero catalán durante la visita a su campus de verano específico para porteros ubicado en Tordera (Barcelona), que se prolongará hasta este 31 de julio, donde ha remarcado que la ambición por conquistar la máxima competición continental debe ir acompañada de paciencia y trabajo diario.

«El objetivo tiene que ser un punto medio. Obsesionarse tampoco es bueno porque el efecto negativo puede ser muy grande en caso de no conseguirlo, pero sí que confiamos mucho en que podemos hacerlo», apuntó Joan García ante los medios de comunicación.

Sobre la planificación deportiva del Barcelona y el interés del club por futbolistas como el delantero argentino Julián Álvarez, el portero optó por la cautela y defendió la gestión de la dirección deportiva encabezada por Deco.

«Son cosas que no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que no conocemos y sería un error hablar desde el desconocimiento. Personalmente, confío mucho en el trabajo de Deco y su dirección deportiva», afirmó el portero catalán.

Más claro se mostró al ser preguntado por el futuro de Ferran Torres, con contrato hasta junio de 2027 y cuyo nombre ha aparecido vinculado a una posible salida este verano. «Yo le veo en el Barça, es un jugador que nos aporta mucho, tanto dentro como fuera. Si pudiera escoger yo, claro que se quedaría», declaró Joan.

Sobre los nuevos fichajes, los delanteros Anthony Gordon y Karim Adeyemi, el guardameta catalán se mostró convencido de que encajarán en el proyecto azulgrana. «Me gustan. Son jugadores de un perfil que gusta al míster y eso es lo más importante. Seguro que nos aportan mucho», valoró.

En cuanto a los rivales por los títulos, y especialmente al Real Madrid, Garcia evitó establecer comparaciones y reivindicó la confianza en el propio equipo. «Sería un error fijarse en los demás. Podemos ganar a cualquiera», sentenció.

Por último, el portero azulgrana quiso enviar «muchos ánimos» al presidente Joan Laporta, intervenido este martes por una arritmia cardíaca, y también defendió la candidatura de Pau Cubarsí al Balón de Oro.

«Cubarsí hizo un Mundial espectacular, siempre le digo que no tiene vergüenza. Lo que hace con esta edad es muy grande. Siempre puedes esperar que tenga un error por inexperiencia, pero nunca llega ese error. Estoy muy contento por él, trabaja mucho, está muy centrado e intento ayudarle en este camino», concluyó Joan García ante los medios.