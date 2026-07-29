La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por la ocupación ilegal del estadio de Vallecas

La guerra entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano ha dado un nuevo paso más radical después de que el Gobierno regional presentase una denuncia ante la Policía por impedirles el acceso al personal técnico encargado de iniciar las obras más urgentes en el Estadio de Vallecas por las malas condiciones de las instalaciones.

Todo se originó esta misma mañana cuando se presentaron los operarios en torno a las 9:00 horas en el estadio, después de que al club madrileño le fuera retirada la concesión administrativa del recinto ante las graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. Sin embargo, según informa la Comunidad de Madrid, tanto el vicepresidente como el responsable de los servicios jurídicos del Rayo les impidieron la entrada.

Una guerra abierta

Una tensa situación que obligó al Ejecutivo autonómico a presentar una denuncia por obstrucción, ya que solo una parte del personal pudo trabajar en instalaciones anexas que no están bajo el control del Rayo. La decisión de arreglar el estadio se produjo por recomendación tras una auditoría técnica que detectó graves deficiencias en materia de seguridad. Lo más preocupante eran problemas en las instalaciones eléctricas, en los sistemas de protección contra incendios y en las condiciones sanitarias. La defensa de la Comunidad de Madrid sostiene que estas carencias obligan de urgencia y máxima prioridad a acometer una reforma inmediata, con una duración estimada de entre dos y seis meses.

El conflicto se agravó después de que el Gobierno regional retirara al Rayo la gestión del estadio al considerar que el club no había subsanado las deficiencias ni aportado la documentación requerida dentro de los plazos establecidos. Desde la Comunidad se acusa a la entidad de retrasar deliberadamente el inicio de unas obras que considera imprescindibles para garantizar la seguridad del recinto.

La consecuencia más inmediata es que el Rayo Vallecano tendrá que buscar una sede alternativa para disputar sus partidos como local al inicio de LaLiga, con Butarque como principal opción mientras se ejecutan las reformas. El enfrentamiento institucional también ha provocado un creciente malestar entre la afición, reflejado en pintadas contra la directiva en los alrededores del estadio y en un ambiente de máxima tensión entre el club y la Administración regional.

El comunicado de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento.

Responsables del club, concretamente su Vicepresidente y el Jefe de los Servicios Jurídicos del Club, se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión a causa de las deficiencias de seguridad detectadas en la instalación. A raíz de la misma, el concesionario carece de título jurídico suficiente para continuar desarrollando actividad en la instalación, que pasa a estar bajo control de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9:00 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas, salvo el personal de jardinería, que permanece fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped.

«Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio», ha manifestado al respecto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano. Además, «en una nueva maniobra dilatoria», el Rayo ha presentado un escrito ante la Administración regional solicitando documentación que obra en el expediente y que ya se le ha remitido por medios electrónicos. «A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club», ha advertido el consejero.

La medida de la suspensión cautelar se enmarca en la incoación del procedimiento para la extinción de la concesión demanial del Estadio de Vallecas otorgada al Rayo Vallecano de Madrid, a causa de la auditoría técnica en la que se pusieron de manifiesto graves deficiencias que afectan a la seguridad de las personas.