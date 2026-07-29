La UEFA estalla contra la FIFA: “No puede seguir utilizando el fútbol para enriquecerse”

La guerra entre la UEFA y la FIFA suma un nuevo y durísimo capítulo. El organismo europeo ha emitido un contundente comunicado en el que carga contra los planes impulsados por la FIFA y denuncia la presión que, a su juicio, está ejerciendo sobre las federaciones nacionales para que respalden su propuesta económica.

La UEFA asegura haber conocido que la FIFA ha fijado un plazo a las distintas federaciones para que apoyen su plan y advierte de que, en caso contrario, retirará la oferta de un pago único. Para el organismo que preside Aleksander Čeferin, esa forma de proceder refleja a la perfección el verdadero objetivo de la iniciativa. «Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan», señala la nota.

Lejos de quedarse ahí, la UEFA sostiene que en las últimas semanas ha mantenido conversaciones con numerosos actores del fútbol y que la oposición al proyecto de la FIFA no deja de crecer. Según el organismo europeo, el rechazo ya no es algo aislado, sino un sentimiento cada vez más extendido entre quienes forman parte de la industria.

La UEFA se planta contra la FIFA

El mensaje más duro llega al final del comunicado. La UEFA acusa directamente a la FIFA de utilizar el fútbol para su propio beneficio y reclama un cambio de rumbo inmediato. «La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados», concluye el organismo europeo.

Con este nuevo intercambio de declaraciones, la distancia entre las dos grandes instituciones del fútbol mundial vuelve a agrandarse. La UEFA mantiene que el crecimiento del deporte debe construirse de forma consensuada y pensando en todos los estamentos, mientras que la FIFA continúa defendiendo un modelo que considera beneficioso para el desarrollo global del fútbol. El choque institucional, lejos de apagarse, entra ahora en una nueva fase de máxima tensión.