Así consigue Elsa Pataky un abdomen definido a los 49 años: los ejercicios que puedes hacer en casa

A sus 49 años, Elsa Pataky sigue siendo una de las grandes inspiraciones de belleza, deporte y bienestar. La actriz española continúa sorprendiendo con una figura atlética, una energía inagotable y un abdomen definido que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Pero detrás de ese físico no hay fórmulas mágicas ni entrenamientos imposibles. El secreto de Elsa Pataky está en una combinación de constancia, fuerza, alimentación equilibrada y un estilo de vida activo que ha mantenido durante años. Su abdomen no es sólo una cuestión estética. Para la actriz, trabajar esta zona significa fortalecer el cuerpo desde dentro, mejorar la postura y ganar estabilidad para afrontar mejor el día a día.

Un abdomen fuerte se construye con un ‘core’ trabajado

Cuando hablamos de un abdomen tonificado, no sólo nos referimos a los músculos visibles. El verdadero protagonista es el core, una zona que incluye los músculos abdominales profundos, los oblicuos y otros grupos musculares que ayudan a mantener el equilibrio y la fuerza corporal. Por eso, las rutinas más efectivas no se basan únicamente en hacer abdominales tradicionales, sino en ejercicios que trabajan el abdomen de forma completa.

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Los ejercicios que ayudan a conseguir un abdomen firme

Entre los movimientos más recomendados para fortalecer el core se encuentra el press pallof con giro en polea, un ejercicio perfecto para activar los oblicuos y mejorar la estabilidad. La clave está en controlar el movimiento y mantener el abdomen activo durante todo el ejercicio. Lo ideal es realizar entre 12 y 15 repeticiones por cada lado.

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Otro imprescindible es la plancha frontal, uno de los ejercicios más completos para trabajar toda la zona abdominal. Aunque parece sencillo, requiere fuerza y concentración. Mantener una buena postura durante 40 o 50 segundos puede ser suficiente para notar sus beneficios. Para aumentar la dificultad se puede añadir peso o eliminar puntos de apoyo.

Los giros rusos con peso son otro gran aliado para fortalecer la cintura y trabajar los músculos laterales del abdomen. Realizados con una mancuerna o un disco, ayudan a mejorar la resistencia del core. Se recomienda hacer entre 16 y 20 repeticiones, siempre con movimientos controlados. Para incidir en la zona baja del abdomen, uno de los ejercicios más efectivos es el crunch inverso. Este movimiento permite activar una zona que suele resultar más difícil de fortalecer y debe realizarse lentamente, con unas 20 o 25 repeticiones.