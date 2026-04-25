Elsa Pataky descubrió un paraíso medieval en España y desde entonces se lo ha recomendado hasta a Matt Damon

En los últimos años, el norte de España ha reforzado su posición como destino privilegiado para el turismo internacional de alto nivel. En ese mapa selecto, un enclave del País Vasco destaca con especial fuerza: Hondarribia. Esta localidad costera, situada a orillas del Cantábrico, ha logrado conjugar su riqueza histórica con una oferta de ocio y descanso capaz de seducir tanto a viajeros anónimos como a figuras destacadas del panorama internacional.

Entre quienes han contribuido a proyectar su imagen más allá de las fronteras españolas se encuentra Elsa Pataky. La actriz descubrió hace años este rincón guipuzcoano y, desde entonces, no ha dudado en recomendarlo dentro de su círculo más cercano. Su vínculo con la zona no es meramente circunstancial: junto a su marido, Chris Hemsworth, ha encontrado en este enclave un refugio discreto, alejado del foco mediático.

El lugar elegido por la pareja para sus estancias es Basalore, una finca que encarna el concepto de exclusividad en plena naturaleza. Situada en las faldas del monte Jaizkibel, esta propiedad se extiende a lo largo de 27 hectáreas y ofrece un equilibrio singular entre tradición arquitectónica vasca y diseño contemporáneo.

Más que un alojamiento, se trata de un espacio concebido para garantizar privacidad absoluta, un valor cada vez más apreciado entre celebridades internacionales.

Un refugio perfecto

La influencia de Pataky en la difusión de este enclave no se ha limitado a su propia experiencia. Según nuestros datos, la actriz habría recomendado este destino a su amigo personal, el también actor Matt Damon, quien habría disfrutado en alguna ocasión de la tranquilidad que ofrece este rincón del País Vasco. Este tipo de recomendaciones, habituales en círculos reducidos, han contribuido a consolidar la reputación de Hondarribia como destino discreto y sofisticado.

La finca Basalore destaca por su singular propuesta. Lejos de los estándares convencionales de la hotelería de lujo, el complejo se articula en torno a un caserío tradicional reinterpretado con criterios contemporáneos. La villa principal, distribuida en dos plantas y un ático, alberga espacios diseñados para el confort y la contemplación: desde una suite principal equipada con jacuzzi y unas vistas excelentes, hasta un salón con chimenea y una cuidada sala de lectura.

Naturaleza, paz y privacidad

El exterior no desmerece el interior. La propiedad incluye amplios jardines, zonas de descanso y una cuadra donde se cría ganado Wagyu, una rareza que refuerza el carácter exclusivo del lugar. A ello se suma un gimnasio al aire libre, instalado específicamente para permitir que huéspedes como Hemsworth mantengan sus exigentes rutinas de entrenamiento incluso durante sus periodos de descanso.

Este nivel de personalización tiene un coste acorde. Una noche en Basalore ronda los 4.500 euros, una tarifa que incluye servicios a medida como chef privado y atención individualizada. No obstante, para su clientela habitual, el valor reside precisamente en esa combinación de aislamiento, naturaleza y excelencia.

Más allá de este enclave concreto, el atractivo de Hondarribia responde a una riqueza patrimonial y paisajística que trasciende el fenómeno mediático. Con una población cercana a los 17.000 habitantes, la localidad conserva uno de los cascos históricos mejor preservados del País Vasco. No en vano, su centro fue declarado Conjunto Monumental en 2001, reconocimiento que subraya su valor histórico y arquitectónico.

Un entorno medieval

Las murallas que rodean el casco antiguo, prácticamente intactas, constituyen uno de sus principales reclamos. Tras ellas se despliega un entramado de calles empedradas, jalonadas por casas blasonadas que remiten a un pasado medieval aún palpable.

El entorno natural completa la experiencia. El cercano monte Jaizkibel ofrece rutas que permiten contemplar la bahía de Txingudi desde perspectivas privilegiadas, mientras que la proximidad con Francia añade un atractivo adicional. Desde el propio puerto de Hondarribia, pequeñas embarcaciones conectan en pocos minutos con Hendaya, facilitando una escapada transfronteriza que enriquece la oferta turística.

La gastronomía, como es habitual en el País Vasco, constituye otro de los pilares fundamentales. Hondarribia reúne una amplia variedad de propuestas, desde la alta cocina en miniatura de sus bares de pintxos hasta restaurantes especializados en pescado fresco a la brasa y carnes de alta calidad. Todo ello acompañado, en muchos casos, por el tradicional txakoli, un vino blanco característico de la región.

En este contexto, la proyección internacional de Hondarribia parece responder tanto a sus atributos intrínsecos como al respaldo indirecto de figuras públicas que han encontrado en este enclave un espacio de desconexión. La experiencia de Elsa Pataky y su círculo más cercano ilustra una tendencia creciente: la búsqueda de destinos que ofrezcan autenticidad, privacidad y contacto con la naturaleza sin renunciar al confort.

Lejos de los circuitos turísticos masificados, Hondarribia se consolida así como un ejemplo de equilibrio entre tradición y modernidad. Un lugar donde la historia convive con el lujo discreto y donde, en ocasiones, la recomendación personal de una actriz puede convertirse en el mejor embajador posible.