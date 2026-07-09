La UEFA sigue beneficiando a Gibraltar al permitir a sus equipos jugar en un estadio que no cumple con los requisitos

La UEFA sigue dejando a Gibraltar jugar sus partidos en un estadio que no cumple con los requisitos que el propio organismo exige. Año y medio después de que OKDIARIO denunciara los beneficios que UEFA tiene con la colonia británica, las cosas siguen igual: los equipos de Gibraltar disputan los partidos europeos en el estadio de Punta Europa (Europa Point oficialmente, en inglés), un campo de fútbol de césped artificial que no cumple con los estándares para el fútbol europeo de élite.

Con las competiciones europeas de la temporada 2026/27 ya iniciadas (Champions, Europa League y Conference), los equipos de Gibraltar disputan en este campo sus partidos de la fase previa. Es un campo situado al otro lado del Peñón, en la zona más alejada de Gibraltar respecto a la frontera con España. Y no cumple con los requisitos de aforo, césped, seguridad y otras normas que la UEFA pide para albergar competiciones europeas, también previas.

Esto es así porque Gibraltar, a día de hoy, no tiene otro campo. El principal, el Victoria Stadium, sigue de obras. Situado al lado del curioso aeropuerto y construido en una zona ganada al mar, ese será el campo principal de la colonia británica, pero todavía no está acabado. La Federación de Fútbol de Gibraltar prometió a la UEFA que lo tendrían acabado en 2021, pero les engañó: cinco años después no está.

Para beneficiarles, la UEFA deja a los clubes de Gibraltar jugar en su territorio en un estadio que en otros países no deja. Si bien si se clasifican para la fase final de cualquier competición no podrán jugar allí (el Lincoln jugó la Conference la pasada temporada y lo hizo en Faro, Portugal), las rondas previas sí les dejan jugarlas allí.

Es el caso del propio Lincoln, que en la primera ronda de la Champions jugó (y ganó por 3-1) el pasado martes. Como campeón de Gibraltar, tiene derecho a jugar la Copa de Europa y se midió al Inter de Escaldes, campeón de Andorra. Además, el Europa FC también juega este jueves un partido en el Europa Point ante el Shkendija de Macedonia del Norte en la previa de la Conference. La próxima semana será el St Josephs el que juegue en Gibraltar contra el Bohemians, equipo de Irlanda.

Cabe recordar que la UEFA siempre mantuvo que en ese estadio de Punta Europa no se podían jugar partidos internacionales porque no cumplía las normas y porque no es apto por temas de seguridad tanto para los aficionados como para los jugadores. Sin embargo, cambió de opinión hace dos años, en el verano de 2024, justo cuando sancionaba a Rodri y Morata, capitanes de la selección española, por cantar «Gibraltar es español» en la celebración por la consecución de la Eurocopa.

Así, dos años después, UEFA sigue teniendo un trato de favor con Gibraltar al permitirles disputar partidos oficiales de competiciones europeas en un campo que no cumple con los requisitos y que no está permitido en ninguna otra federación europea.