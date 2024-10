Favor de la UEFA a Gibraltar tras sancionar a España: les deja jugar en un campo antes prohibido

Nuevo favor de la UEFA a Gibraltar. A la vez que sancionaba a España (concretamente a sus capitanes Rodrigo Hernández y Álvaro Morata por los cánticos en la celebración de la Eurocopa), el máximo organismo del fútbol europeo hace la vista gorda con la selección de la colonia británica, a la que permite jugar partidos internacionales en un estadio que en cualquier otro país sería ilegal y que para la propia UEFA no era apto para este tipo de encuentros.

En concreto, la UEFA está permitiendo a la selección de Gibraltar jugar en un estadio que antes prohibía y que no era apto para competiciones internacionales. Se trata del estadio de Punta Europa, un campo de fútbol de césped artificial con aforo para tan sólo 700 espectadores que no cumple con los estándares para el fútbol europeo de élite. O no los cumplía, porque la UEFA de la noche a la mañana permitió que ahora juegue allí Gibraltar en un nuevo favor a este pequeño territorio del sur de la península.

La selección de Gibraltar, oficial desde 2013 para la UEFA y desde 2016 para la FIFA, jugaba tradicionalmente en el Victoria Stadium, un campo que está a la entrada del territorio, al lado del curioso aeropuerto, construido en una zona ganada al mar. Ese campo sí cumplía con los estándares de la UEFA, aunque con condicionantes, toda vez que se dejó jugar allí a Gibraltar si lo reformaban como gesto de buena voluntad, en un favor que no suele tener la UEFA con ninguna otra selección. Gibraltar prometió a la UEFA que mejorarían ese Victoria Stadium (o que harían uno nuevo mejor) y les acabó engañando. No lo hicieron y de ahí que la UEFA no les dejara jugar más allí.

Tras un breve tiempo ‘exiliados’ en Faro (Portugal), de repente la UEFA permitió a la débil selección de Gibraltar regresar a su territorio. Y para hacerlo autorizaron que pudieran hacerlo en este estadio de Punta Europa que debe su nombre a su posición geográfica: están en la punta de Europa, en lo más al sur posible de la Península Ibérica.

El favor de la UEFA con Gibraltar

Ese es el favor de la UEFA con Gibraltar. Autorizan a la selección de la colonia británica -se miden este jueves ante San Marino- a jugar en un estadio que la propia UEFA antes prohibía. Este campo es muy pequeño, con un aforo de 700 personas (en algunas ocasiones lo amplían a 2.500 con gradas supletorias que la UEFA, por ejemplo, no le permite al Girona, además de a otros equipos) y se usa para otros deportes como el rugby o incluso el cricket.

La UEFA siempre mantuvo que en ese estadio de Punta Europa no se podían jugar partidos internacionales porque no cumplía las normas y porque no es apto por temas de seguridad tanto para los aficionados como para los jugadores. Sin embargo, cambió de opinión este verano, al mismo tiempo que sancionaba a España por los cánticos en la celebración de la Eurocopa. Morata y Rodri, capitanes de la selección campeona del torneo, fueron sancionados por la UEFA por cantar «Gibraltar es español».

En el acuerdo entre la UEFA y Gibraltar -realmente es un favor- se concreta que los equipos de este territorio perteneciente al Reino Unido también pueden jugar en el estadio. Así, se han jugado allí eliminatorias previas de las competiciones europeas como la Champions, la Europa League o la Conference.

«Estamos muy agradecidos a la UEFA por concedernos esta exención, que demuestra la gran relación que mantenemos con la UEFA», dijo Ivan Robba, secretario general de la Federación de Gibraltar. Sus palabras reconocen el trato de favor: es una «exención» que no ocurre con otras federaciones y hay una «gran relación» entre esta Federación y el máximo organismo del fútbol europeo.

Según este acuerdo en el que la UEFA permite a Gibraltar jugar en un estadio que en España vendría a ser de barrio, el organismo dirigido por Aleksander Ceferin se especifica que este trato de favor «está sujeto a las mejoras y obras de infraestructuras» en este estadio así como que en partidos de alto riesgo pueda haber una «sede alternativa», que ya sería fuera de Gibraltar. Esto es el acuerdo, pero otra cosa es la práctica.

Ya hace unos años, cuando la UEFA también tuvo un detalle con Gibraltar y les dejó jugar en el Victoria Stadium, se acordó que eso sería si se comprometían a construir el nuevo estadio, que tenía que estar acabado en 2021. Gibraltar les engañó: en 2022 seguían sin hacer ese campo nuevo o reforma del que tenían. Alegaron entonces retrasos por la pandemia.