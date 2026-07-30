Los municipios más castigados por los incendios del centro de España

Tras varios días en los que los incendios han arrasado buena parte del centro de España, empieza a conocerse la verdadera dimensión del desastre. En algunas poblaciones, las llamas han arrasado casi el 90% de su término municipal, un impacto territorial que permite medir con mayor precisión la magnitud de los fuegos.

Casavieja (Ávila), donde el perímetro del incendio alcanza el 89,5% de su territorio, seguida de Piedralaves (88,07%). En la Comunidad de Madrid, Navas del Rey encabeza la clasificación con un 85,09%, mientras que Pelayos de la Presa (73,93%) y San Martín de Valdeiglesias (58,23%) completan el grupo de municipios con una mayor proporción de superficie afectada.

El gráfico que acompaña esta información muestra qué porcentaje del término municipal de cada localidad ha quedado dentro del perímetro del incendio. Se trata de una forma de comparar el impacto territorial del fuego entre municipios de distinto tamaño, ya que el dato no mide únicamente las hectáreas afectadas, sino el peso que estas representan sobre la superficie total de cada municipio.

En la provincia de Ávila, además de Casavieja y Piedralaves, destacan El Tiemblo (68,43%), Navaluenga (57,66%) y La Adrada (55,54%). También superan el 30% de territorio afectado Cebreros, Casillas, Sotillo de la Adrada, Burgohondo y El Barraco.

En Madrid, tras Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias aparecen Fresnedillas de la Oliva (43,42%), Villa del Prado (36,62%) y Colmenar del Arroyo (34,76%). En Toledo, Almorox registra un 3,84% de su superficie municipal dentro del perímetro del incendio.

Los porcentajes se han obtenido a partir del perímetro del incendio elaborado por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), integrado en el programa Copernicus de la Unión Europea, cruzado con los límites oficiales de los términos municipales. El resultado no representa el porcentaje de superficie completamente calcinada, sino la parte del territorio municipal incluida dentro del perímetro del incendio detectado mediante imágenes de satélite.

Los incendios que han afectado a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo han obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción durante varios días, con cientos de efectivos terrestres y aéreos trabajando para frenar el avance de las llamas. Las evacuaciones preventivas, los cortes de carreteras y las restricciones en numerosos municipios han evidenciado la extraordinaria magnitud de una emergencia que ha mantenido en vilo a miles de vecinos y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Aunque las labores de extinción y estabilización continúan en algunas zonas, el balance de este episodio ya lo sitúa entre los incendios forestales más graves registrados en España en los últimos años. Más allá de las cifras globales de superficie afectada, el análisis municipio a municipio permite comprender mejor el alcance real del fuego sobre el territorio y visualizar qué localidades han soportado un mayor impacto proporcional durante uno de los episodios más devastadores del verano.