Así es el campo de fútbol donde la UEFA permite jugar a Gibraltar pese a no cumplir con los requisitos

El Europa Point o Punta Europa es el campo de fútbol donde la selección de Gibraltar está jugando sus partidos de Liga de Naciones gracias al favor de la UEFA. Un campo que antes no estaba permitido para este tipo de partidos y competiciones, pero que ahora sí, debido al trato de favor de la organización presidida por Ceferin a esta colonia británica. También los clubes de Gibraltar clasificados para las fases previas en Europa juegan ahora en este estadio.

Por ponernos en contexto, Gibraltar entró como miembro de pleno derecho de la UEFA en mayo del año 2013. Lo acordó el Comité Ejecutivo de la UEFA por mayoría absoluta tras la decisión del TAS en 2011 señalando que la GFA (Asociación de Fútbol de Gibraltar) «tiene derecho a ser miembro pleno de la UEFA y esta tomará todas las medidas necesarias para admitirlas sin retraso». La GFA pidió su admisión en 1997, pero en 2007 fue rechazada por el Congreso de la UEFA. Finalmente, en 2013, ya entró a formar parte de la organización europea.

Más de diez años después, Gibraltar ya está consolidada dentro de la UEFA, aunque deportivamente no haya podido crecer mucho, jugando eso sí grandes e históricos partidos contra selecciones como la de Alemania, Francia, Holanda, Gales o Escocia. Partidos impensables hace pocos años y que ahora son una realidad. La relación con la UEFA parecer ser excepcional, además, vistos los últimos acontecimientos. También hay que recalcar aquí la sanción de UEFA a Rodri y Morata tras la denuncia de la GFA por los cánticos en la celebración de la Eurocopa el pasado verano.

Desde esta temporada, la selección de Gibraltar está jugando sus partidos en el Europa Point tras el favor de la UEFA, que está haciendo la vista gorda con la selección de la colonia británica, a la que permite jugar partidos internacionales en un estadio que en cualquier otro país sería ilegal y que para la propia UEFA no era apto previamente para este tipo de encuentros.

Así es el Europa Point

Un campo de fútbol multiusos, con césped artificial, donde también se juega al rugby y al cricket. Está situado al otro lado del Peñón, en la zona más alejada de Gibraltar respecto a la frontera con España. Fuentes consultadas por este periódico nos cuentan que estas instalaciones son de lo mejor que tienen con un césped, que a pesar de ser artificial, costó algo más del millón de euros. Se abrió en 2021 y la idea de la GFA es volver a mejorarlo con una obra pagada por UEFA de más de un millón de euros con la idea de meterle más gradas.

Pero la realidad es que a día de hoy solamente tiene capacidad para unos 700 espectadores, aunque es que muy poca la gente que asiste a los partidos de la selección de Gibraltar. En el amistoso ante Moldavia del pasado martes (1-1) la afluencia fue muy escasa. Y así ocurre en casi todos los partidos. Tampoco necesitan un estadio de 8.000 espectadores como querían hacer con el Victoria Stadium.

Mientras Gibraltar siga jugando en la Liga D de la Liga de Naciones, o incluso en la C, todo hace indicar que la UEFA continuará ayudando de esta manera a la selección gibraltareña. Un trato de favor que no tiene con otras selecciones, ya que San Marino o Liechtenstein, rivales de su mismo grupo en estos últimos parones internacionales, sí tienen estadios que cumplen con todos los requisitos que antes se exigían y ahora parece que no.

En las imágenes publicadas por este periódico se puede ver perfectamente el aspecto actual de las instalaciones del Europa Point. Para jugar al fútbol y lleva a cabo alguna que otra pachanga es un campo estupendo. Con un buen césped y unas buenas instalaciones para realizar deporte. También rugby y cricket. Pero la realidad es que como estadio de fútbol deja mucho que desear. La instalación no está a la altura de lo que siempre ha requerido y obligado UEFA. Siendo muy exigente y obligando a clubes de fútbol a exiliarse para jugar en sus competiciones.

El favor de la UEFA a Gibraltar

De hecho, la propia selección de Gibraltar tuvo que exiliarse a Faro para jugar sus partidos oficiales y amistosos (también los clubes de fútbol que disputan competiciones europeas). Esto ocurrió porque Gibraltar disputaba sus encuentros en el Victoria Stadium mientras prometieron una remodelación que nunca llegó. Y sigue sin llegar.

La UEFA «dijo basta» y obligó a Gibraltar a jugar sus partidos en Faro (Portugal). Una exención de la organización que está sujeta a que la selección gibraltareña lleve a cabo mejoras en su estadio. Si vuelve a engañar a la UEFA, tendrán que volver a exiliarse. Y todo hace pensar que esas mejoras se llevarán a cabo en el Europa Point, ya que el Victoria sigue sin presentar ningún cambio desde el proyecto prometido por la GFA.

«Uno de los factores clave para que la UEFA haya concedido la exención ha sido el progreso que se ha logrado en el proyecto del nuevo Estadio Victoria, actualizaciones sobre las que esperamos estar en condiciones de anunciar en breve», dijo la GFA en mayo de este año. Ese progreso sigue sin existir.

Un proyecto fallido de hace diez años

Michael Llamas, presidente de la GFA, afirmó en septiembre de 2023 que «esperan con entusiasmo la finalización de estas instalaciones (en el Victoria Stadium) para que finalmente podamos albergar partidos importantes de la UEFA y la FIFA en un estadio de categoría 4 de la UEFA de primer nivel, que cumpla con las normas, aquí mismo, en Gibraltar. Este sueño, que se viene gestando desde que somos miembros de pleno derecho de la UEFA, se está haciendo realidad. Este proyecto consolidará nuestro estatus como nación futbolística». Un año después no hay ni rastro de esas obras. Y como él mismo afirma, un estadio «que cumpla las normas» es lo que no está llevando a cabo con la ayuda de una UEFA que sigue siendo paciente y pasando la mano a esta federación.

También hay que recordar que este Europa Point ya sufrió un proyecto fallido entre los años 2013 y 2015, cuando Gibraltar entró a formar parte de pleno derecho de la UEFA, donde la GFA perdió más de un millón de euros. Y no se hizo nada. Un dinero que tenía que ir para el desarrollo del fútbol en la colonia británica. Una clave más para poder hacernos una idea de las artes utilizadas por esta Federación, que sigue utilizando los favores de la UEFA para competir en su territorio a pesar de no cumplir los requisitos. Aquel proyecto nunca se llevó a cabo y presentaba una idea de un súper estadio. Al igual que ocurre actualmente con el Victoria Stadium. Muchas promesas y pocas realidades.

Comunicado de Gibraltar en mayo de 2024

El Gobierno de Su Majestad de Gibraltar y la Asociación de Fútbol de Gibraltar se complacen en anunciar que la UEFA ha aceptado hoy de manera excepcional la solicitud de la Asociación de Fútbol de Gibraltar de utilizar el Estadio Europa Point para albergar:

· UEFA Nations League 2024 y partidos amistosos correspondientes.

· Clasificatorios de la UEFA Champions League (primera, segunda y tercera ronda).

· Clasificatorios de la UEFA Conference League (primera, segunda y tercera ronda).

Las tres exenciones están sujetas a las mejoras de infraestructura y obras financiadas por la Asociación de Fútbol de Gibraltar que se están realizando actualmente en el Estadio Europa Point.

Respecto a las competiciones de clubes, es importante tener en cuenta que la UEFA se reserva el derecho de solicitar una sede alternativa si un partido se considera de alto riesgo desde una perspectiva de seguridad.