Gibraltar no olvida a Rodri: «Tenían que haberle echado de Inglaterra, ese cántico hizo mucho daño»

Gibraltar no olvida los cánticos que realizaron Rodrigo Hernández y Álvaro Morata en la celebración de la Eurocopa del pasado mes de julio en Cibeles. Aquel «Gibraltar es español» a toda voz en la capital de España dolió y mucho en el Peñón. OKDIARIO ha estado presente con varios aficionados gibraltareños, o llanitos, en la previa del amistoso sub-21 entre España e Inglaterra para palpar cuál es el sentimiento actual. El enfado es enorme. Sobre el partido, Gibraltar lo tiene claro, van con la selección inglesa.

España e Inglaterra se miden este viernes en el Municipal de La Línea de la Concepción a escasos metros de la frontera con Gibraltar. Un partido con ese morbo. OKDIARIO se ha adentrado en el Peñón y los gibraltareños lo tienen muy claro.

«Nosotros vamos con Inglaterra», decía uno de ellos al micrófono de OKDIARIO. «4-1 para Inglaterra», recalcaba otro. «Vamos obviamente con Inglaterra», añadían. «En la final de la pasada Eurocopa todos íbamos con Inglaterra. El 99% de Gibraltar apoyó a los ingleses», valoraban.

«En un partido entre España e Inglaterra, primero que se vea buen fútbol y profesionalidad, y segundo, me gustaría que ganara Inglaterra, ya que Gibraltar es territorio británico», comentaba otro aficionado gibraltareño.

Los cánticos de Rodri y Morata sobre Gibraltar

En la pasada Eurocopa, tras la victoria de España en Berlín, la selección española celebró el título en Madrid en una calurosa noche de mediados de julio. Rodri y Morata, con el micrófono en mano, y frutos de la euforia, gritaron «Gibraltar es español» tras vencer a los ingleses en la final y el público les siguió.

Un cántico que trajo mucha polémica y que la Federación de fútbol de Gibraltar denunció. La UEFA actuó y sancionó a ambos futbolistas con un partido. Un tema que molestó y mucho a los gibraltareños. De hecho, tocar ese tema a día de hoy es muy delicado y motivo de polémica en el Peñón.

OKDIARIO ha estado con varios aficionados de Gibraltar y esto opinaban sobre este tema tan peliagudo: «Cayó bastante mal ese cántico. Antes se escuchaba mucho. Ya nadie hablaba de ese tema y ahora por culpa de ellos estuvimos un par de meses escuchando esos cánticos en diferentes sitios. Cayó bastante mal aquí. Fue una broma de mal gusto».

«Yo si te digo la verdad, lo que hubiera hecho es, coger y echarlo de Inglaterra (a Rodri). Le prohibía la entrada», valoraba otro aficionado. «El tema de ‘Gibraltar español’ es algo que no cae bien aquí. Es como si yo voy a un país que está en conflicto con otro país, políticamente hablando, y le chillo que es lo contrario a lo que es. Eso no cae bien a nadie. Pero nosotros, Gibraltar, con La Línea, nos llevamos muy bien. No tenemos ningún problema con nadie. Nosotros queremos seguir siendo británicos y hay que aceptarlo como es y punto», recalcaban.

«Molestaron bastante esos cánticos. Porque creo que ha sido una falta de respeto. No solamente para Gibraltar y Reino Unido, también para nuestra ciudad vecina de La Línea y Campo de Gibraltar, que nos llevamos muy bien y lo único que ha hecho es incitar el odio. Y eso obviamente no tiene lugar ninguno en el deporte», culminaba otro aficionado gibraltareño a OKDIARIO.