La Champions 2026/27 ya está en marcha cuando todavía el Mundial ni ha acabado

El mundo del fútbol está completamente colapsado por el Mundial. Sin embargo, la fase de clasificación de la UEFA Champions League ya ha comenzado. Los equipos pelearán por ganarse una de las siete últimas plazas disponibles para la fase de liga. Los partidos comenzaron el 7 de julio y el último encuentro de playoff se disputará el 26 de agosto.

La competición europea ya ha dado el pistoletazo de salida a la edición 2026-2027. Durante los partidos de este martes ya se pudo comprobar la tensión presente en este tipo de partidos, ya que se mostraron cuatro tarjetas rojas en los cuatro encuentros que se disputaron.

Esta superposición en el calendario ha significado un problema para algunos jugadores. El caso más conocido es el de Roberto Pico Lopes. El defensa del Shamrock Rovers no ha podido disputar esta primera fase de clasificación, algo que perjudicó directamente a su equipo, ya que cayó 2-0 ante el Floriana. El veterano fue una de las piezas clave en un Mundial histórico para Cabo Verde.

El Kairat Almaty está de vuelta

El equipo de Kazajistán fue uno de los más carismáticos de la edición pasada. Además, pudieron darse a conocer mucho más gracias a su partido frente al Real Madrid. Los blancos no tuvieron demasiados problemas para batirles y consiguieron un 0-5 fuera de casa. Los kazajos juegan este miércoles frente al Sutjeska.

El camino no será igual para todos. A partir de la segunda ronda previa, la competición se divide en dos secciones diferentes. Por un lado está la Ruta de los Campeones, que otorgará cinco de las siete plazas disponibles, donde participarán los campeones de sus respectivas ligas nacionales sin acceso directo.

Los últimos dos billetes se pelearán en la Ruta de la Liga. En esta sección estarán los clubes que acabaron en posiciones secundarias en ligas de mediano y alto coeficiente europeo.

Partidos de la primera fase de clasificación – Ida (7 de julio)