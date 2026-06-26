El juicio contra la UEFA por el formato de la Champions durará 4 días con una decena de testigos y peritos internacionales

El magistrado de lo mercantil Carlos Nieto ha señalado el juicio entre MatchVisión y la UEFA para finales de noviembre, con sesiones previstas durante cuatro días y una decena de testigos y peritos, varios de ellos internacionales, que deberán declarar con traducción simultánea. El caso, sin precedentes en el mundo, analizará si la UEFA plagió el sistema de competición por zonas o pots registrado en Chile por el matemático Leandro Antonio Shara Lillo en 2006.

La audiencia previa tuvo lugar este martes y, según desvelan fuentes jurídicas a OKDIARIO, transcurrió con total normalidad. El señalamiento, que es definitivo e inapelable en esta fase, despeja el camino hacia un juicio que promete ser técnicamente complejo: habrá bloques diferenciados de prueba pericial matemática y económica, además de testimonio testifical.

La demanda, presentada el pasado noviembre ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, sostiene que el nuevo modelo de competición adoptado por la UEFA desde la temporada 2024/2025 para la Champions League, la Europa League, la Conference League y hasta catorce torneos en total, incluida la Champions femenina, replica el denominado MatchVision Pot’s System, un algoritmo diseñado para optimizar los derechos audiovisuales de los torneos de fútbol.

Pide 20 millones de indeminización

Shara Lillo asegura haber registrado este sistema ante el Departamento de Derechos Intelectuales de Chile desde 2006 y cifra la indemnización reclamada en 20.005.551 euros, más intereses legales, por el enriquecimiento injusto que habría obtenido la UEFA al apropiarse de su obra.

El magistrado Carlos Nieto, conocido en la plaza de Madrid por haber dirigido concursos de acreedores de la envergadura del de Isolux o el del Banco de Madrid, admitió parcialmente la demanda y declaró la competencia de los tribunales españoles, aunque limitada a los daños producidos en territorio español, conforme al artículo 5 del Convenio de Lugano y a la denominada «teoría del mosaico» emanada de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La prueba, en tres bloques

Según indican fuentes letradas, el juicio se estructurará en torno a tres grandes bloques de prueba. El primero buscará acreditar que el demandante es el verdadero autor del sistema de zonas. El segundo, de carácter eminentemente técnico, tratará de demostrar que el formato actualmente aplicado por la UEFA en sus competiciones coincide con ese sistema. El tercero será económico: los peritos deberán cuantificar los daños y perjuicios en caso de que el juez aprecie infracción de propiedad intelectual o competencia desleal.

La parte demandante ha propuesto cuatro testigos y tres peritos técnicos, más un perito económico. La UEFA, por su parte, ha presentado un único testigo, empleado de la propia entidad, cuya admisibilidad conceptual ha sido aceptada aunque su vinculación directa con la demandada resulta notoria. En materia pericial, la UEFA también concurre con un solo experto técnico y otro económico.

Los declarantes son casi todos extranjeros por lo que buena parte de las sesiones requerirán traducción simultánea.

El propio Leandro Shara Lillo no declarará como testigo, dado que en el proceso la parte no puede citar a su propio representado. Ya ha dicho lo que tiene que decir en la demanda. Es la otra parte la que tiene que llamarlo y no lo ha hecho.

Sin precedentes judiciales

Es un pleito único porque nunca se ha planteado algo así en relación a los formatos de los torneos. Recientemente se ha judicializado la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual en el fútbol. En ese aspecto hubo una primera vez y ahora mismo ya hay una jurisprudencia suficientemente sólida.

En cuanto a las medidas cautelares, como la suspensión del formato en las próximas ediciones de las competiciones, la parte demandante ha optado por no solicitarlas de momento, por prudencia ante la novedad absoluta del caso.

Tras el juicio, que podría concluir a principios de diciembre si se respetan los cuatro días señalados, el magistrado dictará sentencia. Esta será recurrible ante la sala especializada en propiedad intelectual y defensa de la competencia del propio Tribunal de Instancia de Madrid.

La UEFA diseñó un formato para maximizar ingresos audiovisuales. Ahora, paradójicamente, ese mismo formato podría convertirse en la fuente de la mayor condena económica de su historia deportiva reciente. El balón, esta vez, rueda en los juzgados mercantiles de la Gran Vía de Madrid.