Kairat Almaty – Real Madrid, en directo: dónde ver y última hora en vivo gratis del partido de Champions League
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Kairat Almaty - Real Madrid de Champions League
El Real Madrid se enfrenta en Kazajistán al Kairat en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League
El Real Madrid buscará sumar su segundo triunfo de esta fase liguera de la Champions
Min 11
Esperando al Real Madrid
Por ahora los de Xabi Alonso no han conseguido tener ninguna oportunidad de gol frente al Kairat Almaty.
Min 7
Insiste el Kairat Almaty
Córner a favor de los locales. Lo botó Hramyka, pero entre Huijsen y Fran García alejaron el balón. Posteriormente chutó Luis Mata, pero el balón se estrelló en un compañero.
Min 6
El Kairat
El Kairat Almaty ha comenzado impregnándole mucho ritmo al partido, habrá que ver cuánto tiempo aguantan así.
Min 2
A las nubes
Otra acción para el Kairat y Jorginho disparó desde fuera del área, pero el chut se fue altísimo.
Min 1
¡Courtois!
Sacaron los kazajos, balón arriba y remate de Satpaev que va directo a las manos de Courtois.
¡Comienza el Kairat – Real Madrid!
Rueda por primera vez el balón de la Champions League en Almaty. ¡Sacó de centro el Kairat!
¡5 minutos!
Los futbolistas van a saltar ya al terreno de juego y se escuchará el himno de la Champions League antes de que comience este Kairat Almaty – Real Madrid.
La previa
Aprovechamos este ratito que queda para que ruede el balón en Kazajistán para dejarte la mejor previa del Kairat – Real Madrid.
Once del Kairat
También conocemos el once del cuadro kazajo con el que intentarán lograr dar la sorpresa. Esta es la alineación oficial del Kairat Almaty contra el Real Madrid hoy: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Gromyko; Jorginho y Satpaev.
Fede Valverde
El futbolista uruguayo ha salido más tarde que el resto de vestuarios y no está calentando con el resto de sus compañeros, tal y como nos informa Iván Martín.
El Real Madrid
El conjunto merengue llega a este choque tras haber perdido el derbi y el vestuario del Real Madrid aún está tocado.
Luis Mata
OKDIARIO ha entrevistado al futbolista del Kairat Almaty, que reconoce que es un sueño enfrentarse al Real Madrid en la Champions League. La entrevista a Luis Mata.
La Youth League
El Juvenil A del Real Madrid también jugó la Youth League contra el Kairat Almaty y consiguieron llevarse el triunfo por 1-4. La crónica del partido.
Españoles por Almaty
OKDIARIO ha estado con tres aficionados del Real Madrid que han viajado hasta Almaty para ver este partidazo de la Champions League y así ha sido su viaje: Embutido y 14 horas de avión.
No hay retraso
Pese a todos los problemas que ha habido con la entrada de los aficionados al estado, nuestro compañero Iván Martín, presente en Almaty, nos informa que no se va a retrasar el inicio del Kairat – Real Madrid.
Kylian Mbappé
Una famosa aerolínea ha querido hacer la gracia en redes sociales burlándose de la maleta del astro francés. La broma que le han hecho a Mbappé.
Cuándo juega el Real Madrid hoy en la Champions
Este Kairat Almaty – Real Madrid fue fijado por la UEFA en el horario de las 18:45 horas, por lo que queda una horita para que comience este partidazo de la fase de liga de la Champions League.
Alineación oficial del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once de Xabi Alonso para intentar sacar los tres puntos y hay rotaciones. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Kairat Almaty: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Arda, Ceballos; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Dani Carvajal
El lateral derecho del Real Madrid fue expulsado contra el Olympique de Marsella. Dani Carvajal ya conoce sus dos partidos de sanción.
Dónde ver por TV el Kairat – Real Madrid hoy en directo
Este Kairat Almaty – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones, que es de pago. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contaremos gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el partido de los madridistas.
Todo listo
Falta una hora y media para que se escuche el himno de la Champions en Kazajistán. En breves momentos anunciamos las alineaciones oficiales del Real Madrid y del Kairat Almaty.
El Real Madrid se enfrenta al Kairat Almaty en Kazajistán en esta jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y las ideas son claras: volver con tres puntos en la maleta. Los de Xabi Alonso no quieren repetir lo de año pasado y el objetivo es acabar entre los ocho primeros para poder saltarse esa ronda de playoffs y estar directamente en los octavos. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Kairat Almaty – Real Madrid.
Kairat Almaty – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Al inicio de esta segunda jornada de la fase de liga de la Champions League el Eintracht es el actual líder de la tabla, pero al haberse jugado sólo un encuentro por ahora son muchos los equipos que están empatados con tres puntos. En esta segunda fecha todo se irá rompiendo con resultados más dispares y actualmente el Real Madrid estaría decimotercero en la clasificación, justo por detrás del Barcelona. Los de Xabi Alonso esperan no fallar contra el Kairat Almaty y así poder ascender puestos y colocarse entre los ocho primeros, que son los puestos que dan el billete directo a octavos de final.
Levantarse tras el derbi
El objetivo del Real Madrid es claro: volver a la senda del triunfo. El pasado sábado sufrieron la primera derrota de la temporada y fue muy dolorosa, ya que cayeron derrotados frente al Atlético en el Metropolitano por 5-2 en un derbi en el que los del Cholo Simeone fueron claramente superiores a los de Concha Espina sobre el terreno de juego. Ahora tendrán que, ante un rival inferior, lavar esa imagen y esperan que el largo viaje hasta Kazajistán no les pase factura para poderse traer tres puntos de vuelta a la capital de España.
Partidazo en Kazajistán
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Kairat Almaty – Real Madrid que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso han tenido un largo viaje a Kazajistán para disputar este encuentro en el que esperan conseguir una nueva victoria en la máxima competición continental. Hay que tener en cuenta que los de Concha Espina juegan a las 18:45 horas, un horario diferente al habitual de este torneo, que es el de las 21:00 horas.
Min 13
Primer susto
Córner a favor del Real Madrid. El balón fue al corazón del área y el portero del Kairat salió desastrosamente. Por fortuna para los locales despejaron el esférico.