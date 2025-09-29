Cuándo juega el Real Madrid contra el Kairat Almaty en la Champions League: horario y dónde ver en directo por TV gratis en vivo online

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Kairat Almaty - Real Madrid de la Champions League Este Kairat Almaty - Real Madrid es de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Kazajistán El Real Madrid espera levantarse con victoria tras perder el derbi ante el Atlético hace unos días

El Real Madrid afronta un partido complicado, más por el viaje a Kazajistán que por el rival. Los de Xabi Alonso se miden al Kairat Almaty en el Ortalyq Stadion en esta jornada 2 de la fase de liga de la Champions League con la obligación de ganar a este adversario que a priori es uno de los más sencillos, pero esperan no pagar el plato de tantas horas en avión. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en este partidazo de la Liga de Campeones.

A qué hora es el Kairat Almaty – Real Madrid

El Real Madrid viaja a Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso arrancaron la competición con victoria frente al Olympique de Marsella y esperan poder sumar un nuevo triunfo. Además, será un encuentro muy importante para los de Chamartín, ya que llegan tras haber perdido el derbi por 5-2 frente al Atlético en el Metropolitano y no pueden pinchar en este duelo, ya que se miden a uno de los equipos que, a priori, más débil del torneo.

Horario del partido de Champions League Kairat Almaty – Real Madrid

La UEFA ha programado este emocionante Kairat Almaty – Real Madrid que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League para este martes 30 de septiembre. El choque ha sido fijado en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se jugará en el primer turno del día. Se espera que no haya incidencias en la previa y que todo pueda comenzar de manera puntual en el Ortalyq Stadion de Kazajistán.

Dónde ver el Kairat Almaty vs Real Madrid en televisión y online

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva de manera íntegra todo los partidos de cada jornada la máxima competición continental. Este Kairat Almaty – Real Madrid de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago, por lo que no se verá gratis en abierto y habrá que tener contratada esta plataforma y el paquete que incluye el fútbol europeo para disfrutar de todo lo que suceda en el Ortalyq Stadion.

Por otro lado, todos los seguidores del cuadro de Concha Espina y amantes de las competiciones europeas de fútbol en general también podrán ver el Kairat Almaty – Real Madrid de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también tiene a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador de forma sencilla y no perderse nada de lo que suceda en el Ortalyq Stadion.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información previa a este apasionante partido de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Kairat Almaty – Real Madrid desde una hora y media antes del arranque del encuentro. Una vez se escuche el pitido final en el Ortalyq Stadion publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde Kazajistán, donde estará OKDIARIO cubriendo el partidazo de los de Xabi Alonso.

Dónde escuchar por radio en directo el Kairat Almaty – Real Madrid

Todos los aficionados del conjunto madridista que no puedan ver este partido de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League en directo o en streaming y en vivo online deben saber que podrán escuchar el choque gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Ortalyq Stadion para contar minuto a minuto todo lo que este ocurriendo en este apasionante Kairat Almaty – Real Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Kairat Almaty – Real Madrid

El Ortalyq Stadion, situado en Kazajistán, será el escenario donde el Kairat Almaty y el Real Madrid disputen este vibrante encuentro de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Fue inaugurado en 1958 y tiene capacidad para recibir a algo más de 26.000 espectadores. Se espera un gran ambiente este martes para este partidazo en el que los Kylian Mbappé y compañía quieren llevarse tres puntos vitales para sus intereses.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Marco Guida como el colegiado principal de este Kairat Almaty – Real Madrid de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará su compatriota Marco di Bello, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada en cuestión a la pantalla que estará localizada entre los dos banquillos del Ortalyq Stadion.