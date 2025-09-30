Tras su expulsión contra el Marsella

La UEFA sanciona con dos partidos a Carvajal

El lateral madridista ha sido sancionado con dos partidos tras su cabezazo a Rulli

El lateral madridista estará un tiempo fuera de los terrenos de juego

Carvajal sufre una lesión en el sóleo y podría estar más de un mes de baja

Dani Carvajal
Dani Carvajal, expulsado tras su acción con Rulli. (Getty Images)

La UEFA ha sancionado a Dani Carvajal con dos partidos en la presente edición de la Champions League después de ser expulsado en la primera jornada de la Fase Liga contra el Marsella en el Santiago Bernabéu tras propinarle un cabezazo a Rulli. El lateral madridista, que, por otro lado, estará un mes fuera de los terrenos de juego por lesión, no podrá enfrentarse al Kairat Almaty este martes y contra la Juventus a finales del mes de octubre. Dos partidos que se iba a perder de igual manera tras caer lesionado en el derbi contra el Atlético de Madrid del pasado fin de semana.

Noticia en desarrollo…

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias