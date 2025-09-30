La UEFA sanciona con dos partidos a Carvajal

La UEFA ha sancionado a Dani Carvajal con dos partidos en la presente edición de la Champions League después de ser expulsado en la primera jornada de la Fase Liga contra el Marsella en el Santiago Bernabéu tras propinarle un cabezazo a Rulli. El lateral madridista, que, por otro lado, estará un mes fuera de los terrenos de juego por lesión, no podrá enfrentarse al Kairat Almaty este martes y contra la Juventus a finales del mes de octubre. Dos partidos que se iba a perder de igual manera tras caer lesionado en el derbi contra el Atlético de Madrid del pasado fin de semana.

