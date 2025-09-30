Embutido en la maleta y 14 horas de vuelo: así viaja la afición blanca a Kazajistán por primera vez

El Real Madrid juega por primera vez en su historia en Kazajistán, el duelo que medirá a los blancos con el Kairat en la segunda jornada de la fase liga de la Champions, y tres madridistas no han dudado en recorrer los más de 6.000 kilómetros que separan la capital de España de Almaty para animar en directo a los hombres de Xabi Alonso. Ni siquiera el varapalo que supuso el derbi evitó que estos madridistas se montaran en un avión rumbo a Doha a las 9:00 horas del domingo y después en otro que les iba a llevar a la ciudad kazaja donde juegan los blancos, donde aterrizaron en la madrugada del lunes.

«Era lo que deseábamos, que nos tocase venir a Kazajistán. Así conocemos otro país», explica Adrián, todavía sorprendido por la hospitalidad local: «Nos hemos encontrado gente súper amable, que te ayuda en todo. No me lo esperaba y la experiencia está mereciendo mucho la pena».

El trayecto no fue sencillo: 14 horas de viaje con escala incluida en Doha y mucho cansancio acumulado. Miguel y Eugenio lo recuerdan con humor: «Seis horas primero, luego otra escala corta de dos horas, una copita en el aeropuerto… y otras cuatro horas más. Pero veníamos preparados»

La preparación incluyó hasta la gastronomía: «Siempre llevamos embutido español, hasta piquitos. En estos países la comida es distinta y nosotros somos de una zona de España donde se come muy bien», cuenta Eugenio.

Los dos aficionados acumulan ya un amplio historial de viajes siguiendo al Real Madrid. «Llevaremos unos 60 países visitados. El más lejano fue Japón, también Dubai, Arabia Saudí o Marruecos. En Europa, prácticamente todos: Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Finlandia… Quizás sólo nos falte Noruega», señala Eugenio.

Y ya piensan en la siguiente parada: «Tenemos Grecia preparado, la maleta ya está hecha. Es la única forma de abaratar costes: en cuanto sale el sorteo, organizamos todo, porque si esperas los precios se multiplican por tres o cuatro».

Para estos tres incansables viajeros, recorrer el mundo siguiendo al Real Madrid es mucho más que fútbol: es pasión, amistad y la oportunidad de conocer culturas distintas bajo un mismo escudo.