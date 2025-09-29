Alineación del Real Madrid contra el Kairat: la hora del plan B

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Kairat en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions tendrá muchas novedades, ya que la idea de Xabi Alonso es meter varios cambios respecto al equipo más habitual.

Courtois estará en la portería, eso no se toca. El lateral derecho, por obligación, es para Raúl Asencio, mientras que en el costado izquierdo Fran García dará descanso a Álvaro Carreras. En el centro de la defensa formarán Huijsen y lo normal es que Xabi retrase la posición de Tchouaméni, pero no se puede descartar la opción de que Alaba sea titular.

En el centro del campo, si Tchouaméni ejerce de central, en el corte estará Camavinga, con Fede Valverde y, en principio, Ceballos por delante. Y arriba, para los goles, Brahim atacará por la derecha, Rodrygo por la izquierda y la duda es si Xabi no dará descanso a Mbappé o sí. Si se decanta por hacerlo, Gonzalo debutaría como titular en la Champions.

Un Real Madrid tocado

El Real Madrid llega a este encuentro tocado tras haber sido goleado por el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Metropolitano. Los rojiblancos endosaron un doloroso 5-2 a los de Xabi Alonso que, incluso, ha podido cambiar la idea del donostiarra para este duelo.

Y es que es probable que Xabi hubiese hecho aún más rotaciones para jugar la segunda jornada de la fase liga de la Champions contra, en principio, el rival más débil de los ocho, pero el vasco sabe perfectamente que no puede fallar si no quiere agravar el mal momento del Real Madrid.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Kairat: Courtois; Asencio, Huijsen, Tchouaméni, Fran García; Camavinga, Valverde, Ceballos; Brahim, Rodrygo y Mbappé o Gonzalo.