Kazajistán, el país número 42 del Real Madrid en Europa

El Real Madrid jugará este martes (18:45 horas) por primera vez en su historia en Almaty, ciudad de Kazajistán. Un partido muy especial, puesto que es la primera vez en los 123 años de historia del conjunto blanco que visita este país y, por lo tanto, esta ciudad. La locura por ver al 15 veces campeón de Europa se desató desde que los hombres de Xabi Alonso llegaron al hotel de concentración, donde más de 300 personas aguardaban a los madridistas a pesar de ser la 1:20 de la madrugada en hora kazaja. La demanda de entradas para presenciar el encuentro ante el Kairat superó las 150.000 solicitudes para un estadio con un aforo de apenas 23.084 espectadores.

Kazajistán es el país número 42 que visita el Real Madrid en competiciones europeas, mientras que Almaty se convierte en la ciudad número 111 que pisa el rey de Europa en torneos continentales. Todo comenzó el 8 de septiembre de 1955, cuando los blancos viajaron a Ginebra para medirse al Servette. Allí arrancó el idilio del madridismo con la máxima competición continental.

La última ciudad nueva que se sumó a la lista de destinos europeos del Real Madrid fue Guingamp, donde los blancos se enfrentaron la pasada temporada al Brest en la fase de grupos de la Champions. El último país que recibió al equipo antes de Kazajistán fue Moldavia, en 2022, cuando un conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se midió al Sheriff Tiraspol en Transnistria.

Visitas caseras

En todos estos años, el Real Madrid también se ha desplazado dentro de España para disputar partidos europeos. En Madrid jugó como equipo neutral en el Santiago Bernabéu la segunda final de la Copa de Europa contra la Fiorentina. Además, se enfrentó al Atlético de Madrid en tres ocasiones en el Vicente Calderón y una en el Metropolitano.

En Barcelona disputó cuatro partidos de Copa de Europa, con un balance de dos victorias, un empate y una derrota. También se midió al Sevilla en la máxima competición continental, jugó un desempate contra el Atlético en Zaragoza y tuvo que ejercer de local tanto en Valencia como en Málaga debido al cierre temporal del Bernabéu.

“Lo tenemos en chino”

«Lo tenemos en chino», bromeaban en el vestuario del Real Madrid tras conocer a su pintoresco rival en el sorteo. El Kairat vive su día a día a apenas 300 kilómetros de la frontera con China. Cuando los blancos pisen esta tierra, estarán más cerca de Tokio que de Madrid. De hecho, Almaty es la ciudad más oriental que ha acogido un partido de la fase final de la Champions, superando a Astaná.

«Nos preocupa más este viaje que jugar contra los tres grandes que nos han tocado, porque tenemos muy poco que ganar y mucho que perder», confesaban en el club tras conocer el destino. El desplazamiento, de 6.430 kilómetros en más de siete horas de vuelo chárter, era uno de los escenarios menos deseados. Para hacerse una idea: Almaty está más lejos de Madrid que Nueva York.