Kairat-Real Madrid: Champions para curar la pena

Champions para curar las penas, aunque hay dudas de que este duelo que enfrentará al Real Madrid con el Kairat (18:45 horas peninsular española) sea suficiente para olvidar el batacazo del derbi. Sí, por qué no decirlo, la humillación ante el Atlético de Madrid. Los cinco goles que endosaron los de Simeone a los de Xabi Alonso el pasado sábado en el Metropolitano han hecho mucho daño en un vestuario que ha decidido hacer autocrítica, pero que ha viajado a Kazajistán muy tocado.

El Real Madrid no estuvo a la altura del encuentro que supone el derbi en ningún momento y, por ello, se vio superado por un Atlético de Madrid que hizo cinco goles, aunque la goleada podría haber sido mayor. Los blancos estuvieron muy lejos de su nivel y, en las horas posteriores, han decidido hablar, decirse las cosas a la cara y tratar de unirse para sacar adelante una situación que aún están a tiempo de corregir, pero que, de no hacerlo, podría llevarles a vivir una temporada muy larga y complicada.

«Son partidos en los que no hace falta gritar en alto para motivarse. Son cosas que no deben ocurrir aquí. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia y es lo primero para mostrar que queremos ganar el partido. Mostramos que el empate nos servía y no es así, debemos cambiarlo, empezando por mañana. Intentar agruparnos lo antes posible», señaló Valverde al ser preguntado por el motivo de la falta de actitud en el derbi.

Por otro lado, Xabi Alonso trató de pasar página: «Ya estamos en modo Champions y lo importante es lo de mañana, qué equipo juega y cómo. Queremos empezar bien en la Champions y no queremos dejarnos puntos importantes. Después de empezar con la victoria queremos continuar».

La hora de la unidad B

En cuanto al once por el que apostará Xabi Alonso, se esperan muchas rotaciones. Es posible que la derrota en el derbi haya variado algún cambio, pero serán muchas las caras nuevas. En el lateral derecho jugará Asencio y, por el costado izquierdo, formará Fran García. Es probable que también retrase su posición Tchouaméni, mientras que Camavinga apunta a titular en el centro, donde también estará Ceballos.

En la delantera, por la derecha la lógica dice que jugará Brahim y por la izquierda la presencia de Rodrygo es segura, mientras que la gran duda es si Xabi Alonso dará descanso a Mbappé y apostará por Gonzalo o dejará al francés de titular.

La primera vez en Almaty

Kazajistán es el país número 42 que visita el Real Madrid en competiciones europeas, mientras que Almaty se convierte en la ciudad número 111 que pisa el rey de Europa en torneos continentales. Todo comenzó el 8 de septiembre de 1955, cuando los blancos viajaron a Ginebra para medirse al Servette. Allí arrancó el idilio del madridismo con la máxima competición continental.

«Lo tenemos en chino», bromeaban en el vestuario del Real Madrid tras conocer a su pintoresco rival en el sorteo. El Kairat vive su día a día a apenas 300 kilómetros de la frontera con China. Cuando los blancos pisen esta tierra, estarán más cerca de Tokio que de Madrid. De hecho, Almaty es la ciudad más oriental que ha acogido un partido de la fase final de la Champions, superando a Astaná.

«Nos preocupa más este viaje que jugar contra los tres grandes que nos han tocado, porque tenemos muy poco que ganar y mucho que perder», confesaban en el club tras conocer el destino. El desplazamiento, de 6.430 kilómetros en más de siete horas de vuelo chárter, era uno de los escenarios menos deseados. Para hacerse una idea: Almaty está más lejos de Madrid que Nueva York.

Kairat-Real Madrid: posibles onces